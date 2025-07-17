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Великолепная заправка для салатов: готовится просто и быстро
Заправка для салата важна как аксессуар в создании образа. Она может добавить яркости и неповторимости. У манго невероятно богатая палитра вкуса. Именно поэтому и заправка с этим фруктом получается необычной. Возможно, она станет одной из ваших любимых.
Готовьте для родных и близких с положительными эмоциями, это очень важно.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом заправки, которая сделает вкус ваших салатов неповторимым и ярким. Домашняя кухня есть домашняя. Ее блюда натуральные, а это очень важно. Готовя, выбирайте качественные натуральные ингредиенты.
Великолепная заправка для салата
- 1 спелое манго
- 2 чайные ложки коричневого сахара (если нет, то подойдет и обычный)
- 1 чайная ложка бальзамика
- 50 г винного уксуса
Провариваем пюре из мякоти манго с коричневым сахаром, бальзамиком и винным уксусом 10 минут. Охладив, пропускаем через сито. Добавляем 50 г винного уксуса. Храним в баночке в холодильнике. Используем для заправки салатов.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт чили-джема — незаменимого соуса к шашлыку.
Фото из альбома Эллы Ивановой157
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