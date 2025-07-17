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Книга рецептов

Великолепная заправка для салатов: готовится просто и быстро

21:59 17 июля 2025
Заправка для салатов с манго. Фото кулинара Эллы Ивановой

Заправка для салата важна как аксессуар в создании образа. Она может добавить яркости и неповторимости. У манго невероятно богатая палитра вкуса. Именно поэтому и заправка с этим фруктом получается необычной. Возможно, она станет одной из ваших любимых.

Готовьте для родных и близких с положительными эмоциями, это очень важно.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом заправки, которая сделает вкус ваших салатов неповторимым и ярким. Домашняя кухня есть домашняя. Ее блюда натуральные, а это очень важно. Готовя, выбирайте качественные натуральные ингредиенты.

Великолепная заправка для салата

  • 1 спелое манго
  • 2 чайные ложки коричневого сахара (если нет, то подойдет и обычный)
  • 1 чайная ложка бальзамика
  • 50 г винного уксуса

Провариваем пюре из мякоти манго с коричневым сахаром, бальзамиком и винным уксусом 10 минут. Охладив, пропускаем через сито. Добавляем 50 г винного уксуса. Храним в баночке в холодильнике. Используем для заправки салатов.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт чили-джема — незаменимого соуса к шашлыку.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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