Во Львове горела гостиница, есть пострадавшие (фото, видео)

Во Львове, недавно страдавшем от дождей, возник пожар в гостинице «Власта». Площадь возгорания охватила около 300 квадратных метров на 9 этаже, сообщили в городском совете.

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Сообщается, что в момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. В больницы доставили 6 человек.

Один мужчина получил сильные ожоги. Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа. Пожар практически ликвидирован. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают правоохранители.

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По данным ГСЧС, тушение огня, поиск его очага и эвакуацию людей из здания затрудняло сильное задымление помещений.

К тушению пожара присоединились 70 спасателей и 14 единиц спецтехники ГСЧС.

Ранее в Киеве у станции метро произошел взрыв и пожар.

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