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Украина

Зеленский неожиданно нагрянул на передовую (фото)

17:29 4 августа 2025
Зеленский, фото соцсети

Президент Зеленский в понедельник, 4 августа, приехал в Харьковскую область — побывал на передовой, а именно под Волчанском, где защищает Украину 57-я бригада им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

«Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении — воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко», — написал президент в соцсети.

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Он пообщался с военными по вопросам обеспечения дронами и их применению, рекрутингу и прямому финансированию бригад.

Отметил, что наши воины фиксируют со стороны россии наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.

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Также он отметил государственными наградами украинских защитников.

«Для меня честь — быть здесь. Спасибо за то, что боретесь, сражаетесь, служите своему государству, украинскому народу и поддерживаете друг друга» , — сказал Зеленский.

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Также президент встретился с воинами 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко, которые удерживают участок фронта в Липцах.

«Обсудили положительные отзывы об электронной системе начисления баллов за уничтожение оккупантов и их техники. Все проговоренные вопросы будем прорабатывать и решать», — отметил Зеленский.


Напомним, во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса о назначении нового правительства президент Украины заявил, что демобилизации военнослужащих в ближайшее время не будет. Демобилизация возможна только после победы над российским оккупантом.

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