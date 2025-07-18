Демобилизации не будет? Что сказал Зеленский о сроках службы в ВСУ

Во время рассмотрения в Верховной Раде вопроса о назначении нового правительства президент Украины сделал заявление о сроках службы в ВСУ.

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Владимир Зеленский заявил, что демобилизация военнослужащих состоится только после победы над российским агрессором. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, об этом президент сказал 17 июля во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко по поводу сроков военной службы.

«Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это путин. Врагов внутри нашей страны нет… Наши герои заслуживают качественных ротаций», — сказал Зеленский.

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При обсуждении темы демобилизации между Зеленским и Гончаренко возникла словесная перепалка. Президент подверг критике депутата за попытки «искать врагов внутри страны» и призвал к непосредственному участию политиков в поддержке армии.

«Когда такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь», — добавил глава государства.

Нардеп Гончаренко в ответ заявил, что имеет другую позицию: военные должны иметь четко определенные сроки службы, после которых каждый имеет право самостоятельно решить — продолжать службу или нет.

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В январе 2025 года Министерство обороны Украины наработало три варианта законопроекта о демобилизации. Они предусматривают возможность длительной ротации или лечения для военных от трех до пяти месяцев. Однако, как ранее заявляли представители Офиса президента и Верховной Рады, демобилизация станет возможной только при наличии достаточного резерва для замены действующих бойцов на фронте.

Ранее сообщалось о том, что жены военнослужащих выходят на акции с требованием определить четкие сроки службы в ВСУ, а военный Игорь Луценко заявил: армия должна перестать быть «тюрьмой для героев».

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