На каком канале бесплатно смотреть онлайн «Полесье» — «Пакш»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков

В четверг, 7 августа, житомирское «Полесье», выбившее из турнира «Санта-Колому» из Андорры (1:2 на своем поле, 4:1 на выезде), проведет на стадионе «Татран» в словацком Прешове номинально домашний поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций против обладателя Кубка Венгрии «Пакша» (арбитр — Йоаким Эстлинг из Швеции).

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Соперник команды Руслана Ротаня, в составе которого нет ни одного легионера, в 1-м отборочном раунде Лиги Европы капитулировал перед румынским «Клужом» (0:0 дома, 0:3 в гостях), а 2-м раунде квалификации Лиги конференций прошел словенский «Марибор» (1:0 на своем поле, 1:1 на выезде). Успел «Пакш» стартовать и в чемпионате Венгрии, разгромив в гостях «Кишварду» — 5:1(Шендрей, 5, Дьюркитс, 26, Хан, 35, 39, Пето, 86 — Йорданов, 24).

Видеообзор матча «Кишварда» — «Пакш» — 1:5

Букмекеры в предстоящем поединке видят небольшим фаворитом украинский клуб. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Полесья» принимает с коэффициентом 2,47, на ничью — 3,34, на выигрыш подопечных Дьердя Богнара — 3,03.

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В прямой трансляции матч «Полесье» — «Пакш» на территории Украины покажет (начало — в 21:00) канал «КС ТВ I Еврокубки» (в разделе «Спорт» на «Киевстар ТВ»). Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Первый матч

7 августа (четверг)

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«Полесье» — «Пакш» 21:00 «КС ТВ I Еврокубки» (на «Киевстар ТВ»)

Ответная встреча соперников состоится 14 августа в Пакше (начало — в 19:00).

Напомним, что если «Полесье» пройдет «Пакш», то встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной». Первая игра — 21 августа дома, ответная — 28-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступления в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Полесье» в стартовом поединке чемпионата Украины победило в гостях «Карпаты».

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Фото ФК «Полесье»



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