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Минус 8% ВВП: украинские беженцы несут огромные риски экономике страны
Порядка 4,2 млн украинцев из-за российской агрессии покинули Украину, живут в европейских странах, и часто им приходится нелегко. В то же время на новом месте жительства украинцы устраиваются на работу, вносят вклад в экономику других стран, и уменьшают собственно украинскую.
Об этом «ФАКТАМ» сообщила руководительница аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» Диляра Мустафаева. По ее словам, постоянное пребывание миллионов украинцев в странах ЕС означает рост их участия в экономике этих стран и серьезные риски для украинской экономики из-за нехватки человеческого капитала.
- Украинцы активно работают, платят налоги и обеспечивают часть экономического роста стран, предоставивших им убежище. Например, вклад украинцев в прирост ВВП Польши в 2024 году достиг 2,7%. В то же время — это те же граждане, чей отъезд обостряет проблемы в самой Украине — от дефицита рабочей силы до демографического кризиса, — отмечает Мустафаева.
И эти проблемы обостряются ростом настроений среди украинских беженцев относительно того, чтобы остаться в Европе и после окончания войны. Так, по последним опросам, только 43% мигрантов рассматривают возможность возвращения, в то время как в 2022 году таких было почти 75%.
- Наша экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, если даже часть мигрантов не вернется. Поэтому одна из главных задач — это создание условий, которые будут побуждать людей возвращаться. Речь идет о доступном жилье, новых рабочих местах, образовательных программах, поддержке детей и стимулировании бизнеса, — говорит Диляра Мустафаева.
Вопрос возвращения беженцев и роли Украины в европейской экономике активно обсуждался и на состоявшейся в июне этого года в Киеве совместной конференции центробанков Украины и Польши. Там отмечалось, что без стратегического подхода к политике возвращения Украина рискует надолго потерять значительную часть экономически активного населения.
Отметим, что неожиданную «помощь» в возврате украинских беженцев могут оказать и европейские страны. Так, в Германии задумались об отказе о выплате социальной помощи украинцам призывного возраста из числа беженцев.149
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