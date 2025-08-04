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Помощь есть — можно не работать: в ФРГ призывают отменить все выплаты для беженцев из Украины
Премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал отменить выплату социальной помощи Bürgergeld всем беженцам из Украины, пишет издание Вild. Добавим, что за прекращение выплат украинцам, пригодным к военной службе, выступает и эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер.
«Необходимо обеспечить, чтобы больше не было никакой помощи Bürgergeld для всех, кто приехал из Украины, — сказал он. — Это должно касаться не только тех, кто приедет в будущем, но и всех».
Зёдер добавил, что намерен внедрить это в рамках коалиции.
«Нет ни одной страны в мире, которая бы относилась к беженцам из Украины так, как Германия. Это одна из причин, почему в этой стране так мало людей из Украины трудоустроены, несмотря на наличие хорошего образования. В 2024 году иностранным гражданам — получателям доходов было выплачено в общей сложности 22,2 миллиарда евро. Расходы для получателей доходов граждан из Украины составили 6,3 миллиарда евро», — сказал политик.
Своим требованием глава ХСС выходит за рамки договоренности, достигнутой ХДС, ХСС и СДПГ в коалиционном соглашении. Крайний срок установлен до 1 апреля этого года. Любой, кто приедет из Украины после этой даты, если он сможет продемонстрировать доказанную потребность, будет получать только уменьшенные выплаты ищущим убежище и больше не будет получать гражданскую помощь. Те, кто приехал в Германию раньше, будут продолжать получать помощь гражданину согласно соглашению. Однако решение еще не принято. Сейчас новоприбывшие украинцы также получают помощь Bürgergeld.
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