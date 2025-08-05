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Массовое отравление во Львовской области: в лагере госпитализированы 24 ребенка
В детском лагере во Львовской области произошло массовое отравление детей. В понедельник, 4 августа, были госпитализированы 24 ребенка, отдыхавшие в частном детском лагере Frendly Camp в Стрыйском районе.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Дети были доставлены в больницы с диагнозом острая кишечная инфекция в состоянии средней тяжести.
По данным полиции, в медицинские учреждения доставлены 24 ребенка из разных областей Украины в возрасте от 7 до 17 лет.
Предварительный диагноз пациентов — острая кишечная инфекция.
По факту отравления следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все происшествия.
Напомним, в июле в больницах Львова оказалось более 70 человек, отравившихся в ресторане киевского ресторатора и фудблогера Михаила Кацурина.96
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