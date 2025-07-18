Из-за «Сингапурского чизкейка» в больнице оказалось уже 70 человек: что известно об отравлении в ресторане Кацурина

Массовое пищевое отравление людей произошло в ресторане «Китайский привет» во Львове, владельцем которого является известный киевский ресторатор и фудблогер Миша Кацурин.

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Он открыл ресторан 13 июля, событие вызвало ажиотаж среди посетителей. Многие из них попали на больничную койку. Кацурин также отравился и находится в больнице.

На 18 июля в инфекционной больнице уже находятся 70 посетителей ресторана, среди которых 9 детей. Младшей пострадавшей всего 4 года, сообщает Zaxid.net.

«Все они находятся в Львовской областной инфекционной больнице. По словам меддиректора больницы Андрея Орфина, все больные получают соответствующую медицинскую помощь. Их состояние — средней тяжести с положительной динамикой», — пишет издание.

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Причиной массового отравления людей стала сальмонелла. Пока нет результатов лабораторных исследований, чтобы понять, в каких именно продуктах была опасная бактерия. Но, как сообщила ZAXID.NET генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко, все больные сообщили, что ели в ресторане «Сингапурский чизкейк».

По словам Кацурина, в заведение вызвали санстанцию. Он пообещал утилизировать все продукты в ресторане и оплатить лечение всем пострадавшим.

Полиция при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры открыла уголовное производство по ч.1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на фестивале в Закарпатье десятки человек отравились водой из знаменитого водопада.

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