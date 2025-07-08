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Шоу-бизнес

Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость

19:18 8 июля 2025
Илона Гвоздева

Популярная танцовщица и блогерша Илона Гвоздева, которая подала на развод с мужем после пятнадцати лет супружеской жизни, показала, как отдыхает. Вместе с двумя детьми Илона поехала на море и на своей странице в социальной сети выкладывает фотографии с прогулок и отдыха. По словам танцовщицы, дети — ее самая могущественная сила.

«Моя сила, моя слабость, мои корни, мои», — оставила подпись под фото с детьми Гвоздева.

Подписчики отреагировали на фотографии, заметив, что, несмотря на отдых, Илона на очень высоких каблуках.

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«Мама на каблуках на прогулке, так красиво, — добавили в комментариях. — Чего я всегда в скороходах…»

«Чувствуешь себя в этот момент королевой», — ответила Илона.

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«Как вам идет горох», — отметили образ танцовщицы.

«Вы излучаете женственность и силу одновременно», — решили в сети.

«Секси-мама», — написали в ответ.

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Ранее сеть отреагировала на фотографии жены Виктора Павлика.

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