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- 08.07 19:18 Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость
Секси-мама: популярная танцовщица назвала свою слабость
Популярная танцовщица и блогерша Илона Гвоздева, которая подала на развод с мужем после пятнадцати лет супружеской жизни, показала, как отдыхает. Вместе с двумя детьми Илона поехала на море и на своей странице в социальной сети выкладывает фотографии с прогулок и отдыха. По словам танцовщицы, дети — ее самая могущественная сила.
«Моя сила, моя слабость, мои корни, мои», — оставила подпись под фото с детьми Гвоздева.
Подписчики отреагировали на фотографии, заметив, что, несмотря на отдых, Илона на очень высоких каблуках.
«Мама на каблуках на прогулке, так красиво, — добавили в комментариях. — Чего я всегда в скороходах…»
«Чувствуешь себя в этот момент королевой», — ответила Илона.
«Как вам идет горох», — отметили образ танцовщицы.
«Вы излучаете женственность и силу одновременно», — решили в сети.
«Секси-мама», — написали в ответ.
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