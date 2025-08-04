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Украина защищает Польшу и всю Европу от варварских орд, — Радослав Сикорский

15:23 4 августа 2025
министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что его страна всегда будет поддерживать «свободную, независимую Украину». Он поблагодарил украинских солдат, которые защищают не только свою страну, но и Польшу, и всю Европу от «варварских орд, которые уже принесли пожар и террор нашей нации в прошлом».

«Я глубоко верю, что Польша всегда будет поддерживать свободную, независимую Украину. Я рад, что разговор между президентом Владимиром Зеленским и нашим новоизбранным президентом Каролем Навроцким это подтвердил», — добавил министр иностранных дел.

Он оценил, что «по этому вопросу существует национальный консенсус между самыми важными группами. Мы делаем это в интересах нашего соседа, но, прежде всего, в наших, польских, интересах».

«Свободная Украина — это безопасная Польша, — цитирует политика RMF24. — Наша благодарность героическим солдатам Вооруженных сил Украины, которые защищают свою страну, а также Польшу и всю Европу от варварских орд, которые ранее принесли пожар и террор нашей нации. Украина переживает это сегодня. Польша выражает солидарность и благодарность Украине в этом вопросе».

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Радослав Сикорский сообщил, что одной из тем разговора с министром иностранных дел Украины было продолжение военного сотрудничества между Польшей и Украиной в противодействии российской агрессии и империализму.

«Мы обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи и текущую работу над пакетами 48 и 49, которые являются особенно важными для Украины, поскольку они предоставят значительную поддержку обороноспособности нашего соседа в этом году, — подчеркнул он. — Мы приветствуем решение президента Трампа возобновить поддержку Украины».

Министр иностранных дел подчеркнул, что Польша надеется, что Украина, несмотря на сопротивление некоторых стран-членов ЕС, продолжит свои усилия по вступлению в ЕС. Он также выразил надежду, что «эскалация российского насилия, явно противоречащая американским декларациям о необходимости прекращения войны, усилит решимость Соединенных Штатов ввести всеобъемлющие санкции против россии и поддерживающих ее государств».

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Ранее сообщалось, что Сибига не сдержал эмоций и назвал путина «самым массовым» убийцей.

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