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Украина защищает Польшу и всю Европу от варварских орд, — Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду, что его страна всегда будет поддерживать «свободную, независимую Украину». Он поблагодарил украинских солдат, которые защищают не только свою страну, но и Польшу, и всю Европу от «варварских орд, которые уже принесли пожар и террор нашей нации в прошлом».
«Я глубоко верю, что Польша всегда будет поддерживать свободную, независимую Украину. Я рад, что разговор между президентом Владимиром Зеленским и нашим новоизбранным президентом Каролем Навроцким это подтвердил», — добавил министр иностранных дел.
Он оценил, что «по этому вопросу существует национальный консенсус между самыми важными группами. Мы делаем это в интересах нашего соседа, но, прежде всего, в наших, польских, интересах».
«Свободная Украина — это безопасная Польша, — цитирует политика RMF24. — Наша благодарность героическим солдатам Вооруженных сил Украины, которые защищают свою страну, а также Польшу и всю Европу от варварских орд, которые ранее принесли пожар и террор нашей нации. Украина переживает это сегодня. Польша выражает солидарность и благодарность Украине в этом вопросе».
Радослав Сикорский сообщил, что одной из тем разговора с министром иностранных дел Украины было продолжение военного сотрудничества между Польшей и Украиной в противодействии российской агрессии и империализму.
«Мы обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи и текущую работу над пакетами 48 и 49, которые являются особенно важными для Украины, поскольку они предоставят значительную поддержку обороноспособности нашего соседа в этом году, — подчеркнул он. — Мы приветствуем решение президента Трампа возобновить поддержку Украины».
Министр иностранных дел подчеркнул, что Польша надеется, что Украина, несмотря на сопротивление некоторых стран-членов ЕС, продолжит свои усилия по вступлению в ЕС. Он также выразил надежду, что «эскалация российского насилия, явно противоречащая американским декларациям о необходимости прекращения войны, усилит решимость Соединенных Штатов ввести всеобъемлющие санкции против россии и поддерживающих ее государств».
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