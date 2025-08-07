- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
В Украине выросла средняя пенсия, однако есть важный нюанс
Пенсионерам обещают больше денег в следующем году благодаря ряду повышений и доплат. И, прежде всего, говорится о том, что средняя пенсия в Украине увеличилась до 153 долларов в месяц (по текущему курсу НБУ), сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ).
Так, по состоянию на 1 июля 2025 года средний размер пенсии составил 6410,17 гривен или около 153 доллара. По сравнению с началом года это рост на 10,7%, а за год — на 10,2%.
Однако этот рост частично нивелируется инфляцией. Потребительские цены в июне 2025 года были на 14,3% выше, чем годом ранее. Это означает, что реальная покупательная способность пенсионеров за год снизилась примерно на 4%.
На 1 июля 2025 года в Украине зарегистрировано 10,26 миллиона пенсионеров. Из них 2,8 миллиона до сих пор работают, и их средняя пенсия немного выше — 6 974,61 грн.
Большинство пенсионеров, а именно 56,2% получают выплаты, не превышающие 5 000 грн.
Распределение пенсий по размеру:
• до 3 000 грн — 3,7% пенсионеров
• от 3 001 до 4 000 грн — 32%
• от 4 001 до 5 000 грн — 20,5%
• от 5 001 до 10 000 грн — 29%
• более 10 000 грн — 14,8%
Ситуация с пенсиями похожа на ситуацию с зарплатами. По данным Инфляционного отчета НБУ за июль 2025 года, средняя зарплата украинцев за год вырастет на 19,0%, в то время как инфляция ожидается на уровне 13,3%. Следовательно, реальный рост зарплат составит всего 5,2%.185
