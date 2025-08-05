Встал на защиту фигуранта НАБУ: блогер Иванов подозревает Шабунина в потакании сотрудничеству с россией

Виталий Шабунин помогает избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, который вместе с отцом торговал с рф. В Центре противодействия коррупции вполне понимают, что действия задержанных НАБУшников направлены на поддержку россии, но ЦПК это никоим образом не останавливает. Об этом написал блогер Сергей Иванов.

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«Наблюдая за развитием ситуации вокруг арестованного за сотрудничество с россией НАБУшника Магамедрасулова, я фиксирую попытку Шабунина помочь вражескому „кроту“ избежать наказания. И как бы Шабунин не привык к безнаказанности, попустительство госпредателям — это уже серьезный просчет. Это уже не просто двойные стандарты, а сознательное отбеливание государственных предателей. Уверен, они вполне осознают, что действия задержанных НАБУшников направлены на поддержку россии, но ЦПК это никоим образом не останавливает», — написал он.

Иванов объяснил, почему действия Шабунина могут квалифицироваться именно таким образом.

Во-первых, пишет Иванов, топ-чиновник НАБУ Магамедрасулов торговал с рф (Дагестаном) коноплей.

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«Когда его взяли под стражу, Шабунин прибег к откровенному газлайтингу: „Не с Дагестаном, а с Узбекистаном, вы неправильно слышите“. На то, что соответствующие документы гуглятся буквально за минуту, ему традиционно чихать. Мысль о том, что правоохранителю прямо запрещено заниматься такой деятельностью и что за такие действия предусмотрена ответственность, светлую голову Шабунина не посещает вообще», — сообщил Иванов.

Во-вторых, утверждает Иванов, отец Магамедрасулова имеет российский паспорт. В то же время, его мать — кроме рф еще и «гражданка днр», получает там пенсию, а в свободное время обливает грязью Силы Обороны и Украину в соцсетях. Шабунин, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. 15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для него — личное обязательство сроком до 20 августа, пишет блогер.

В-третьих, отметил Иванов, Шабунин с ЦПК почему-то совсем не видят ничего страшного в том, что топ-чиновник НАБУ вместо работы в прифронтовом регионе во время войны отдыхает на пляжах Тенерифе.

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В-четвертых, пишет Иванов, регулярные контакты Магамедрасулова с ОПЗЖ и попытки получить доступ к уголовным производствам по оборонке тоже не привлекают внимание Шабунина.

«Скажите, а с каких пор в нашем обществе стало приемлемым отбеливание официально разоблаченной российской агентуры? Еще год назад даже за намек на подобное человек автоматически безвозвратно получал статус «р*сня» и маргинализировался. Такими темпами к имеющемуся букету статей Шабунина добавится еще одна — пособничество государству-агрессору. И тогда можно будет официально расшифровывать аббревиатуру «ЦПК» как «Центр Поддержки «Кротов», — пишет Иванов.

Как известно, 11 июля 2025 года ГБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части. 15 июля Печерский суд Киева определил меру пресечения для него — личное обязательство сроком до 20 августа.

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