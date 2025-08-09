41.12 / 41.66 47.93 / 48.62
Книга рецептов

Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола (видео)

20:08 9 августа 2025
Торт "Яблочная вышиванка". Фото Оксаны Голиян

Таким лакомством вы удивите всех. Это ведь тортик с маком, яблоками, орехами и взбитыми белками. Он красивый, ароматный и очень вкусный. Так что смело беритесь за приготовление, советует фудблогер Оксана Голиян.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 г маргарина

18 г разрыхлителя

200 г сахара

100 г майонеза (от 50% жирности) или сметаны (жирной)

8 желтков

Дополнительно:

400−500 г очищенных яблок

60−70 г мака

120 г грецких орехов

8 белков

2 упаковки желе (по 70 г).

Ранее телеведущий Александр Попов поделился рецептом самого простого ягодного пирога в мире .

Читайте также: Шоколадное наслаждение: готовится так быстро, что вы не поверите

