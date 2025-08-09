- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Книга рецептов
20:08 — 9 августа 2025
Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола (видео)
Таким лакомством вы удивите всех. Это ведь тортик с маком, яблоками, орехами и взбитыми белками. Он красивый, ароматный и очень вкусный. Так что смело беритесь за приготовление, советует фудблогер Оксана Голиян.
Ингредиенты:
Для теста:
500 г муки
250 г маргарина
18 г разрыхлителя
200 г сахара
100 г майонеза (от 50% жирности) или сметаны (жирной)
8 желтков
Дополнительно:
400−500 г очищенных яблок
60−70 г мака
120 г грецких орехов
8 белков
2 упаковки желе (по 70 г).
204
