Яблочная вышиванка: это необыкновенно вкусное блюдо будет украшением праздничного стола (видео)

Таким лакомством вы удивите всех. Это ведь тортик с маком, яблоками, орехами и взбитыми белками. Он красивый, ароматный и очень вкусный. Так что смело беритесь за приготовление, советует фудблогер Оксана Голиян.

Ингредиенты:

Для теста:

500 г муки

250 г маргарина

18 г разрыхлителя

200 г сахара

100 г майонеза (от 50% жирности) или сметаны (жирной)

8 желтков

Дополнительно:

400−500 г очищенных яблок

60−70 г мака

120 г грецких орехов

8 белков

2 упаковки желе (по 70 г).

