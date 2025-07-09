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Книга рецептов

«Самый простой ягодный пирог в мире» от телеведущего Александра Попова: невероятно вкусный и «выглядит сказочно»

10:44 9 июля 2025
Пирог, фото скриншот видео

Известный телеведущий Александр Попов, поделившийся рецептом легкой и нежной йогуртовой запеканки, рассказал, как приготовить ягодный пирог, чтобы был вкуснейшим и выглядел, как в сказке.

«Самый простой ягодный пирог в мир. Это очень просто, невероятно вкусно — и вам нужна только горсть ингредиентов. А еще он выглядит просто сказочно», — отметил известный телеведущий.

Ингредиенты:
• 400−500 г разных фруктов и ягод
• 300 г муки
• 80 г сахара или 150 г эритрита
• 3 яйца
• 10 г разрыхлителя
• 180 мл молока

Приготовление:
Выложить фрукты и ягоды на противень. Ровно распределить их по всей поверхности.

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Все ингредиенты для теста перемешать венчиком.

Вылить тесто на фрукты в противень, разровнять.

Выпекать в духовке при 180 °C 25−30 минут.

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Посыпать сахарной пудрой и можно наслаждаться.

Также Попов поделился маленьким лайфхаком — можно отделить желтки от белков и сбить белки отдельно. Тогда тесто будет еще воздушнее.


Мы также рассказывали, как приготовить деликатесный салат из ягод, и очень простой в выпекании клубничный торт.

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