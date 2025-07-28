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Книга рецептов

Шоколадное наслаждение: готовится так быстро, что вы не поверите

22:02 28 июля 2025
Шоколадный десерт. Фото кулинарки Эллы Ивановой

Лето — прекрасная пора, когда можно пить чай с пирогом или тортом в беседке или на балконе. А рядом с чайником — пиала с ягодами и блюдо с фруктами. Все это выглядит, как натюрморт на картине.

Сервируйте стол красиво - это создает особую атмосферу, которая очень важна. Учите эстетике детей. Когда они вырастут, будут вам безмерно благодарны.

Ведь знание правил этикета позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно в социуме.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который стоит взять на заметку. При подаче украсьте великолепное шоколадное лакомство свежей мятой.

Шоколадное лакомство с орехами

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  • 200 г шоколада
  • 160 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • Соль
  • Сахар 120−130 г
  • 100 г муки
  • 20 г какао
  • 30 г орехов

Яйца взбить с сахаром и солью. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Соединить с яйцами. Добавить муку, какао. Замесить тесто. Дополнить орешками. Выпекаем при температуре 200 градусов примерно 20−25 минут.

И приятного аппетита!

Напомним рецепт шоколадного брауни с вишнями.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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