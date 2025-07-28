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Шоколадное наслаждение: готовится так быстро, что вы не поверите
Лето — прекрасная пора, когда можно пить чай с пирогом или тортом в беседке или на балконе. А рядом с чайником — пиала с ягодами и блюдо с фруктами. Все это выглядит, как натюрморт на картине.
Сервируйте стол красиво - это создает особую атмосферу, которая очень важна. Учите эстетике детей. Когда они вырастут, будут вам безмерно благодарны.
Ведь знание правил этикета позволяет чувствовать себя уверенно и комфортно в социуме.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом, который стоит взять на заметку. При подаче украсьте великолепное шоколадное лакомство свежей мятой.
Шоколадное лакомство с орехами
- 200 г шоколада
- 160 г сливочного масла
- 3 яйца
- Соль
- Сахар 120−130 г
- 100 г муки
- 20 г какао
- 30 г орехов
Яйца взбить с сахаром и солью. На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Соединить с яйцами. Добавить муку, какао. Замесить тесто. Дополнить орешками. Выпекаем при температуре 200 градусов примерно 20−25 минут.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт шоколадного брауни с вишнями.
Фото из альбома Эллы Ивановой189
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