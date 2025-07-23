Наливной медовик: выглядит очень празднично

Наливной медовик получается ароматным, вкусным, так и тает во рту. Готовить его просто, поэтому рецепт под силу каждой хозяйке. Попробуйте и вы, он точно станет любимым в вашей семье, делится кулинар Лариса Оводенко.

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Тесто: 4 яйца

200 г сливочного масла

4 ст. л. меда

2 ч. л. соды

200 г сахара

300 г муки

Ванилин по желанию Крем: 0,5 л сливок 33%

200 г сахарной пудры

0,5−0,7 л сметаны 25%

Ванилин по желанию Для пропитки коржей: РЕКЛАМА 100 мл воды

80 г сахара

1 ст. л. коньяка

Приступаем к работе:

Мед и масло помещаем в высокую емкость и ставим на маленький огонь до полного растворения, добавляем 2 чайные ложки соды с горкой. Сода погасится медом и совсем не будет ощущаться в выпечке, но придаст коржу хорошую пористость. Смесь будет пениться, тщательно перемешивайте, можно снять с огня. А если хочется более насыщенного карамельного вкуса — можно еще немного подержать на огне, чтобы смесь стала карамельного цвета.

Яйца взбить с сахаром до пышности. В смесь меда и масла добавить дважды просеянную муку, перемешать миксером и влить взбитую яично-сахарную массу. Взбить миксером еще раз и вылить на застеленный пекарским пергаментом противень. Выпекать при температуре 180 °C до сухой шпажки.

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Готовим жидкость для пропитки коржей: в фильтрованную воду вносим сахар и ставим греться до полного растворения сахара, кипятить не нужно. Как только сахар растворился, добавить коньяк и оставить остывать.

Крем: сливки взбиваем с сахарной пудрой до пышных пиков, а затем добавляем сметану и осторожными движениями вымешиваем до однородной массы. Сметаной регулируем кислинку крема.

Собираем торт. С холодного коржа срезаем края. Разрезаем пополам на два прямоугольника и каждый по горизонтали, получится 4 коржа. Каждый корж пропитываем холодной жидкостью и смазываем щедро кремом, обсыпаем крошкой.

Для крошки: обрезки из коржей перебить блендером.

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Напомним мнение кулинара Леси Кравецкой о том, что самые вкусные медовики готовятся с добавлением гречишного или лесного меда.

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