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Книга рецептов

Наливной медовик: выглядит очень празднично

20:07 23 июля 2025
Наливной медовик. Фото кулинара Ларисы Оводенко

Наливной медовик получается ароматным, вкусным, так и тает во рту. Готовить его просто, поэтому рецепт под силу каждой хозяйке. Попробуйте и вы, он точно станет любимым в вашей семье, делится кулинар Лариса Оводенко.

Тесто:

  • 4 яйца
  • 200 г сливочного масла
  • 4 ст. л. меда
  • 2 ч. л. соды
  • 200 г сахара
  • 300 г муки
  • Ванилин по желанию

Крем:

  • 0,5 л сливок 33%
  • 200 г сахарной пудры
  • 0,5−0,7 л сметаны 25%
  • Ванилин по желанию

Для пропитки коржей:

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  • 100 мл воды
  • 80 г сахара
  • 1 ст. л. коньяка

Приступаем к работе:

Мед и масло помещаем в высокую емкость и ставим на маленький огонь до полного растворения, добавляем 2 чайные ложки соды с горкой. Сода погасится медом и совсем не будет ощущаться в выпечке, но придаст коржу хорошую пористость. Смесь будет пениться, тщательно перемешивайте, можно снять с огня. А если хочется более насыщенного карамельного вкуса — можно еще немного подержать на огне, чтобы смесь стала карамельного цвета.

Яйца взбить с сахаром до пышности. В смесь меда и масла добавить дважды просеянную муку, перемешать миксером и влить взбитую яично-сахарную массу. Взбить миксером еще раз и вылить на застеленный пекарским пергаментом противень. Выпекать при температуре 180 °C до сухой шпажки.

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Готовим жидкость для пропитки коржей: в фильтрованную воду вносим сахар и ставим греться до полного растворения сахара, кипятить не нужно. Как только сахар растворился, добавить коньяк и оставить остывать.

Крем: сливки взбиваем с сахарной пудрой до пышных пиков, а затем добавляем сметану и осторожными движениями вымешиваем до однородной массы. Сметаной регулируем кислинку крема.

Собираем торт. С холодного коржа срезаем края. Разрезаем пополам на два прямоугольника и каждый по горизонтали, получится 4 коржа. Каждый корж пропитываем холодной жидкостью и смазываем щедро кремом, обсыпаем крошкой.

Для крошки: обрезки из коржей перебить блендером.

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Напомним мнение кулинара Леси Кравецкой о том, что самые вкусные медовики готовятся с добавлением гречишного или лесного меда.

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