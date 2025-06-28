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путин проигрывает новую гонку вооружений: в Польше назвали причины
кремль ведет очень дорогую войну против Украины, а также угрожает всему Западу, тем самым вынуждая его увеличивать свои расходы на оборону. Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он убежден, что россия проиграет новую гонку вооружений с Западом.
«Лидера кремля путина постигнет та же судьба, что и советского лидера Леонида Брежнева, — говорит Сикорский. — Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что потратил слишком много на вооружение, а теперь делает то же самое», — пишет N-TV.
Российский президент ведет «очень дорогую войну» в Украине, добавил министр иностранных дел. Одновременно он «провоцировал и напугал весь Запад», тем самым вынуждая его массово увеличить расходы на оборону.
«Мы делаем это, потому что путин нам угрожает, — считает Радослав Сикорский. — Это означает, что путину придется выжать еще больше денег на оборону из экономики размером с Техас».
Ссылаясь на распад Советского Союза, он добавил: «Надеемся, с подобным результатом для режима, но более быстрым».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путин поверил в возможность победы из-за ошибок Трампа.157
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