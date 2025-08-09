- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Не ешьте это на ночь: продукты, замедляющие метаболизм
После долгого дня вашему организму нужна энергия, а уровень гормона голода вечером достигает пика. Неудивительно, что именно тогда нам хочется жирных или сладких закусок. Проблема состоит в том, что употребление пищи непосредственно перед сном заставляет пищеварительную систему работать интенсивнее в то время, когда организм должен восстанавливаться. Результатом является ухудшение качества сна и чувство тяжести, пишет издание Kobieta.
Кроме того, поздний прием пищи может нарушить выработку мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Это затрудняет засыпание, и организм сосредотачивается на пищеварении, а не на подготовке к полноценному ночному отдыху. В конце концов, регулярные вечерние перекусы, особенно высококалорийной пищей, могут привести к увеличению веса и пищеварительным проблемам.
Наиболее проблематичными продуктами являются сладости (особенно содержащие много сахара) и шоколад. Они обеспечивают временный приток энергии, после чего быстро наступает спад, часто вызывая новый голод. Некоторые овощи, такие как цветная капуста, китайская капуста, шпинат и помидоры, содержат нерастворимую клетчатку, которая долго задерживается в кишечнике и может вызвать вздутие живота.
Фрукты с высоким содержанием сахара, такие как яблоки, груши, сливы, бананы, виноград и арбуз, повышают уровень глюкозы, что затрудняет расслабление организма. Красное мясо, богатое белком и жиром, тяжело и долго переваривается, вызывая чувство сытости. Макароны, особенно те, которые содержат жирные соусы, являются источником углеводов, которые быстро откладываются в виде жира.
Сознательное планирование ужина, избегание тяжелой и высококалорийной пищи, а также употребления пищи непосредственно перед сном — это простые шаги, которые могут значительно улучшить качество вашего ночного отдыха.
Диетологи рекомендуют есть в последний раз примерно за 2−3 часа до сна. Это время позволяет вашему организму переварить пищу и подготовиться к хорошему ночному отдыху.
