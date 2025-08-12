41.13 / 41.65 47.88 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Маринованные баклажаны: вкусный рецепт от Валерия Пономаря

16:59 12 августа 2025
Как приготовить маринованные баклажаны - Фото: timolina Freepik

Одесский фудблогер Валерий Пономарь, который ранее рассказал, как приготовить паштет из лососевых обрезков, поделился рецептом маринованных баклажанов.

Ингредиенты:

— Баклажаны — 4 шт
- Соль — 1 ч. л
- Черный перец — ½ ч. л
- Чеснок — 4 зубчика
- Острый чили — ½−1 шт
- Петрушка — 1 ст. л
- Сок лимона — 1 ст. л
- Оливковое масло — 2 ст. л
- Подсолнечное масло — 2 ст. л

Способ приготовления:

РЕКЛАМА

Запекаем баклажаны
- Вилкой делаем проколы (чтобы не взорвались)
- Запекаем 40 минут при 180°C

Готовим баклажаны
- Накрываем пленкой на 5−10 минут
- Снимаем кожуру и разрываем мякоть на волокна

Маринуем
- Добавляем соль, перец, давленый чеснок, мелко нарезанный чили, петрушку, лимонный сок и оба масла
- Тщательно перемешиваем

РЕКЛАМА

Настаиваем
- Убираем в холодильник на ночь
- В процессе маринования пробуем на соль, по надобности подсаливаем

Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить пикантные маринованные баклажаны.

137

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 13-14 августа. Фото Pixabay

Дни, когда везет во всем: какие знаки поймают волну успеха 13−14 августа

Александр Свищев – инвестор и меценат

Александр Свищев открыл на Львовщине один из крупнейших заводов по переработке рыбы в Украине

Гороскоп на 12 августа 2025 года. Фото Pixabay

Ракам стоит проявить гибкость, а Львам — использовать свой авторитет: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 августа

Десерт летний, фото скриншот видео

Прекрасная замена мороженому: красавица с волшебным голосом Алина посоветовала рецепт идеального десерта для лета всего из двух ингредиентов

Следующий материал
Новости партнеров