Маринованные баклажаны: вкусный рецепт от Валерия Пономаря
Одесский фудблогер Валерий Пономарь, который ранее рассказал, как приготовить паштет из лососевых обрезков, поделился рецептом маринованных баклажанов.
Ингредиенты:
— Баклажаны — 4 шт
- Соль — 1 ч. л
- Черный перец — ½ ч. л
- Чеснок — 4 зубчика
- Острый чили — ½−1 шт
- Петрушка — 1 ст. л
- Сок лимона — 1 ст. л
- Оливковое масло — 2 ст. л
- Подсолнечное масло — 2 ст. л
Способ приготовления:
Запекаем баклажаны
- Вилкой делаем проколы (чтобы не взорвались)
- Запекаем 40 минут при 180°C
Готовим баклажаны
- Накрываем пленкой на 5−10 минут
- Снимаем кожуру и разрываем мякоть на волокна
Маринуем
- Добавляем соль, перец, давленый чеснок, мелко нарезанный чили, петрушку, лимонный сок и оба масла
- Тщательно перемешиваем
Настаиваем
- Убираем в холодильник на ночь
- В процессе маринования пробуем на соль, по надобности подсаливаем
Ранее «ФАКТЫ» писали, как приготовить пикантные маринованные баклажаны.137
