Маринованные баклажаны: вкусный рецепт от Валерия Пономаря

Одесский фудблогер Валерий Пономарь, который ранее рассказал, как приготовить паштет из лососевых обрезков, поделился рецептом маринованных баклажанов.

Ингредиенты:

— Баклажаны — 4 шт

- Соль — 1 ч. л

- Черный перец — ½ ч. л

- Чеснок — 4 зубчика

- Острый чили — ½−1 шт

- Петрушка — 1 ст. л

- Сок лимона — 1 ст. л

- Оливковое масло — 2 ст. л

- Подсолнечное масло — 2 ст. л

Способ приготовления:

Запекаем баклажаны

- Вилкой делаем проколы (чтобы не взорвались)

- Запекаем 40 минут при 180°C

Готовим баклажаны

- Накрываем пленкой на 5−10 минут

- Снимаем кожуру и разрываем мякоть на волокна

Маринуем

- Добавляем соль, перец, давленый чеснок, мелко нарезанный чили, петрушку, лимонный сок и оба масла

- Тщательно перемешиваем

Настаиваем

- Убираем в холодильник на ночь

- В процессе маринования пробуем на соль, по надобности подсаливаем