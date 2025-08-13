- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
Сейчас сезон перца, он недорогой, поэтому смело бегите на рынок и покупайте. Этот рецепт простой, а результат порадует каждого. Ингредиенты ниже рассчитаны на 5 килограммов болгарского перца любого цвета, но лучше брать разные — так красивее получается, советует кулинар Оксана Жидкова-Поронник.
Маринад:
вода — 1 стакан (200 мл)
мед — 1 стакан (200 мл)
растительное масло — 1 стакан (200 мл)
уксус — 1 стакан (200 мл)
соль — 1 ст. ложка
Приготовление
Почищенный и порезанный перец бланшировать в кипящей воде минуты 3−4 (чтобы только стал более мягким) и сразу же в холодную воду. Дать стечь воде и — в маринад (масло, уксус, мед, соль), чтобы закипел. Варить 5−7 минут. На дно пол-литровой баночки положить несколько зубчиков порезанного чеснока и сверху сложить наш перец, залить маринадом, закатать крышками. Укутывать не нужно.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что одесский фудблогер Валерий Пономарь поделился рецептом маринованных баклажанов.
