Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски

Сейчас сезон перца, он недорогой, поэтому смело бегите на рынок и покупайте. Этот рецепт простой, а результат порадует каждого. Ингредиенты ниже рассчитаны на 5 килограммов болгарского перца любого цвета, но лучше брать разные — так красивее получается, советует кулинар Оксана Жидкова-Поронник.

Маринад:

вода — 1 стакан (200 мл)

мед — 1 стакан (200 мл)

растительное масло — 1 стакан (200 мл)

уксус — 1 стакан (200 мл)

соль — 1 ст. ложка

Приготовление

Почищенный и порезанный перец бланшировать в кипящей воде минуты 3−4 (чтобы только стал более мягким) и сразу же в холодную воду. Дать стечь воде и — в маринад (масло, уксус, мед, соль), чтобы закипел. Варить 5−7 минут. На дно пол-литровой баночки положить несколько зубчиков порезанного чеснока и сверху сложить наш перец, залить маринадом, закатать крышками. Укутывать не нужно.

