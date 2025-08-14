41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Что Трамп на самом деле сказал об Украине: обмен территориями как условие мира?

11:25 14 августа 2025
трамп

По данным американского новостного сайта Axios, разговор между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и его европейскими союзниками длился более часа. Американский президент сообщил украинскому коллеге и его союзникам, что его целями на пятничном саммите с путиным является обеспечение прекращения огня и лучшее понимание того, возможно ли всеобъемлющее мирное соглашение.

Со своей стороны, Зеленский сказал американскому президенту, что «путин не заслуживает доверия». Президент Трамп отметил, что, не будучи представителем страны, он не может принимать окончательных решений по территории, но считает, что обмен землями будет необходим в рамках мирного соглашения. «Трамп сказал, что обсуждение территорий должно быть между Владимиром и Владимиром, а не им», — сообщает Axios.

Напомним, президент США Дональд Трамп и путин встретятся на Аляске 15 августа. Вероятно, путин потребует признать оккупированные территории российскими в обмен на вывод своих войск из других районов. Украинская позиция четкая — не отдавать россиянам какую-либо территорию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами.

РЕКЛАМА

217

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лето, фото из открытых источников

Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа

Картофель будет дорожать в сентябре-октябре, фото из открытых источников

С закупкой не медлите: каких цен на картофель ждать осенью

В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

ЛЭП. Фото из открытых источников

Не сработавший контроль: Укрэнерго, НКРЭКУ и наблюдательные советы оказались в центре скандала с фиктивной энергией

Следующий материал
Новости партнеров