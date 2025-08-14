Что Трамп на самом деле сказал об Украине: обмен территориями как условие мира?

По данным американского новостного сайта Axios, разговор между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и его европейскими союзниками длился более часа. Американский президент сообщил украинскому коллеге и его союзникам, что его целями на пятничном саммите с путиным является обеспечение прекращения огня и лучшее понимание того, возможно ли всеобъемлющее мирное соглашение.

Со своей стороны, Зеленский сказал американскому президенту, что «путин не заслуживает доверия». Президент Трамп отметил, что, не будучи представителем страны, он не может принимать окончательных решений по территории, но считает, что обмен землями будет необходим в рамках мирного соглашения. «Трамп сказал, что обсуждение территорий должно быть между Владимиром и Владимиром, а не им», — сообщает Axios.

Напомним, президент США Дональд Трамп и путин встретятся на Аляске 15 августа. Вероятно, путин потребует признать оккупированные территории российскими в обмен на вывод своих войск из других районов. Украинская позиция четкая — не отдавать россиянам какую-либо территорию.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами.

