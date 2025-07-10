41.40 / 41.96 48.75 / 49.42
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным

20:06 10 июля 2025
Персиковый джем

Персиковый джем можно добавлять во многие десерты. Например, в панна-котту, чизкейк, пудинги, как начинку десертов в стаканах или в завтраки. Добавляя загуститель на основе пектина, мы сокращаем время приготовления. Также это позволяет уменьшить количество сахара. Если на упаковке загустителя указано соотношение 2:1, значит, можно взять на 1 кг фруктов 500 г сахара. Если же 3:1, можно легко брать на 1 кг фруктов 350 г сахара. И тогда сварить густой джем с меньшим содержанием подсластителей, получив больше натурального, природного вкуса, делится фудблогер Светлана Климовская.

Ингредиенты:

1 кг персиков без кожицы и косточек

1 пакетик Желфикс 2:1

РЕКЛАМА

500 г сахара

Мускатный орех или корица по вкусу

Способ приготовления

Персики помыть и залить кипяченой водой для того, чтобы кожица легко отделилась. Вынуть косточки. Порезать на кубики и выложить в кастрюлю из нержавейки. Один пакетик Желфикс размешать с 2 ст. ложками сахара и всыпать в персики. Хорошо размешать и довести до кипения. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Натереть мускатный орех или корицу. Варить 10−20 минут, время приготовления зависит от спелости фруктов. Снять пену и разлить по маленьким баночкам.
Джем можно хранить в шкафу или холодильнике. В холодильнике он становится еще гуще.

РЕКЛАМА

Ранее, как приготовить джем из ревеня и томатов, «ФАКТАМ» рассказала кулинар Элла Иванова.

Читайте также: Печенье с малиновым джемом: бюджетный рецепт, с которым справится каждая хозяйка

РЕКЛАМА

114

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

заправка авто. Фото pixabay

Цены на бензин в Украине резко изменятся в ближайшее время: к чему готовиться

Рост тарифов на коммуналку

Не 2500 гривен за 50 квадратов, а 9000: эксперт рассказал, как могут измениться платежки за коммунальные услуги

Гороскоп на 10 июля. Фото Pixabay

Тельцам важно сдержать эмоции, а Скорпионам нужно быть скромнее: гороскоп на 10 июля

Новая минимальная зарплата и минимальная пенсия вырастут несущественно, фото из открытых источников

Украинцам готовят новую минималку и пенсии: какие суммы обещают в Кабмине

Следующий материал
Новости партнеров