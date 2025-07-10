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Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным
Персиковый джем можно добавлять во многие десерты. Например, в панна-котту, чизкейк, пудинги, как начинку десертов в стаканах или в завтраки. Добавляя загуститель на основе пектина, мы сокращаем время приготовления. Также это позволяет уменьшить количество сахара. Если на упаковке загустителя указано соотношение 2:1, значит, можно взять на 1 кг фруктов 500 г сахара. Если же 3:1, можно легко брать на 1 кг фруктов 350 г сахара. И тогда сварить густой джем с меньшим содержанием подсластителей, получив больше натурального, природного вкуса, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
1 кг персиков без кожицы и косточек
1 пакетик Желфикс 2:1
500 г сахара
Мускатный орех или корица по вкусу
Способ приготовления
Персики помыть и залить кипяченой водой для того, чтобы кожица легко отделилась. Вынуть косточки. Порезать на кубики и выложить в кастрюлю из нержавейки. Один пакетик Желфикс размешать с 2 ст. ложками сахара и всыпать в персики. Хорошо размешать и довести до кипения. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Натереть мускатный орех или корицу. Варить 10−20 минут, время приготовления зависит от спелости фруктов. Снять пену и разлить по маленьким баночкам.
Джем можно хранить в шкафу или холодильнике. В холодильнике он становится еще гуще.
Ранее, как приготовить джем из ревеня и томатов, «ФАКТАМ» рассказала кулинар Элла Иванова.
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