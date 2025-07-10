Персиковый джем: по этому рецепту он получается идеальным

Персиковый джем можно добавлять во многие десерты. Например, в панна-котту, чизкейк, пудинги, как начинку десертов в стаканах или в завтраки. Добавляя загуститель на основе пектина, мы сокращаем время приготовления. Также это позволяет уменьшить количество сахара. Если на упаковке загустителя указано соотношение 2:1, значит, можно взять на 1 кг фруктов 500 г сахара. Если же 3:1, можно легко брать на 1 кг фруктов 350 г сахара. И тогда сварить густой джем с меньшим содержанием подсластителей, получив больше натурального, природного вкуса, делится фудблогер Светлана Климовская.

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты:

1 кг персиков без кожицы и косточек

1 пакетик Желфикс 2:1

РЕКЛАМА

500 г сахара

Мускатный орех или корица по вкусу

Способ приготовления

Персики помыть и залить кипяченой водой для того, чтобы кожица легко отделилась. Вынуть косточки. Порезать на кубики и выложить в кастрюлю из нержавейки. Один пакетик Желфикс размешать с 2 ст. ложками сахара и всыпать в персики. Хорошо размешать и довести до кипения. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Натереть мускатный орех или корицу. Варить 10−20 минут, время приготовления зависит от спелости фруктов. Снять пену и разлить по маленьким баночкам.

Джем можно хранить в шкафу или холодильнике. В холодильнике он становится еще гуще.

РЕКЛАМА

Ранее, как приготовить джем из ревеня и томатов, «ФАКТАМ» рассказала кулинар Элла Иванова.

РЕКЛАМА

114

Читайте нас в Facebook