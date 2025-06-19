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Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
Каши — неотъемлемая часть сбалансированного рациона, особенно во время похудения, когда организму нужны медленные углеводы и клетчатка. Украинская диетология Екатерина Черкасская предложила оригинальный вариант полезного завтрака из кукурузной крупы. Необычная комбинация ингредиентов делает блюдо не только питательным, но и удивительно вкусным.
Секрет — в сочетании феты, вареного яйца, сыра, зелени и вяленых томатов. Такая каша готовится на молоке со специями и подается горячей с творожной и овощной начинкой. Особенно полезна тем, кто хочет начать день с энергии и легкости, не отказываясь от сытной пищи.
Ингредиенты:
Крупа кукурузная — 40 г
Молоко — 120 г
Яйцо вареное — 1 шт
Сыр твердый — 20 г
Сыр фета — 30 г
Вяленые помидоры — 15 г
Зеленый лук
Специи и зелень — по вкусу.
Приготовление:
Заливаем крупу молоком и начинаем варить. Добавляем специи и помешиваем, чтобы каша не пригорела. Нарезаем мелко лук, зелень, томаты. Натираем яичный белок и сыр.
В готовую горячую кашу добавляем натертый творог, натертый белок, лук и зелень, хорошо перемешиваем. Сверху кашу посыпаем натертым желтком и творогом фета.
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