Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете

Каши — неотъемлемая часть сбалансированного рациона, особенно во время похудения, когда организму нужны медленные углеводы и клетчатка. Украинская диетология Екатерина Черкасская предложила оригинальный вариант полезного завтрака из кукурузной крупы. Необычная комбинация ингредиентов делает блюдо не только питательным, но и удивительно вкусным.

ВІДЕО ДНЯ

Секрет — в сочетании феты, вареного яйца, сыра, зелени и вяленых томатов. Такая каша готовится на молоке со специями и подается горячей с творожной и овощной начинкой. Особенно полезна тем, кто хочет начать день с энергии и легкости, не отказываясь от сытной пищи.

Ингредиенты:

Крупа кукурузная — 40 г

Молоко — 120 г

Яйцо вареное — 1 шт

Сыр твердый — 20 г

Сыр фета — 30 г

Вяленые помидоры — 15 г

Зеленый лук

Специи и зелень — по вкусу.

РЕКЛАМА

Приготовление:

Заливаем крупу молоком и начинаем варить. Добавляем специи и помешиваем, чтобы каша не пригорела. Нарезаем мелко лук, зелень, томаты. Натираем яичный белок и сыр.

В готовую горячую кашу добавляем натертый творог, натертый белок, лук и зелень, хорошо перемешиваем. Сверху кашу посыпаем натертым желтком и творогом фета.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о рецепте каши-салата от Артема Пивоварова, который артист обычно готовит на завтрак.

74

Читайте нас в Facebook