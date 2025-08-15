- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Хочет, чтобы была как Ольга Куриленко: Джефф Безос намерен предложить роль «девушки Бонда» своей жене
В Голливуде ходят слухи, что миллиардер Джефф Безос не только отдыхает на Лазурном берегу вместе с голливудскими знаменитостями , но и иногда «играется в съемки кино».
Дело в том, что один из самых богатых людей в мире «одержим» идеей предложить своей 55-летней жене Лорен Санчес роль девушки Джеймса Бонда в предстоящей перезагрузке франшизы. Об этом рассказал журналист Роб Шутер в рассылке на платформе Substack.
По словам инсайдера, Джефф сходит с ума от Лорен и готов заплатить любые деньги, чтобы осуществить задуманное: «Это не просто какая-то роль в блокбастере. Он хочет видеть ее на экране — и точка». Идею уже прокомментировал и один из руководителей студии Amazon MGM Studios, занимающейся разработкой будущей картины: «Да, она не актриса, но она муза Джеффа. А когда ты тратишь 8 млрд долларов, ты получаешь то, что хочешь «(в 2021 году компания Amazon Безоса купила MGM с правами).
Стоит отметить, что недавно главной претенденткой на роль девушки Бонда считалась 27-летняя Сидни Суини. Режиссер Дени Вильнев лично поддерживал ее кандидатуру, отмечая «чрезвычайный талант», отличную физическую форму и привлекательную внешность. Сам Безос тоже, судя по всему, одобрял этот вариант — Суини была среди гостей на его свадьбе в Венеции и запустит бренд нижнего белья при его поддержке.
Кто сыграет нового агента 007, пока неизвестно. Среди фаворитов — Аарон Тейлор-Джонсон, Джеймс Нортон, Джейкоб Элорди, Том Холланд и Харрис Дикинсон. За всю историю Бонда его подругами на экране становились Ева Грин, Холли Берри, Ольга Куриленко, Леа Сейд, Урсула Андресс, Моника Беллуччи и другие.
Напомним, что один из самых богатых людей планеты, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post Джефф Безос и телеведущая Лорен Санчес вместе с 2019 года. Пара обручилась в 2023 году, а недавно сыграла свадьбу, которую назвали «свадьбой века»: на торжестве было около 250 гостей, невеста сменила несколько платьев и продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 45 каратов, а в качестве подарка жених даже подумывал купить для любимого издания. Пара провела медовый месяц в Сен-Тропе, а затем отправилась на Ибицу, где устроила двойное свидание с Леонардо Ди Каприо и его девушкой Витторией Черетти и потанцевала в популярном ночном клубе.
Напомним, что актер Леонирдо Ди Каприо тоже часто бывает гостем на яхте Джеффа Безоса.442
