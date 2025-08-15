Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос

Оливковое масло, являющееся частью средиземноморской диеты, давно известно своими полезными свойствами, но его использование для ухода за волосами вызывает дискуссии, пишет KURAZH.

Преимущества масла для волос

Оливковое масло, богатое жирными кислотами, действует как увлажняющий кондиционер, придавая волосам мягкость и блеск. Оно помогает удерживать влагу, борется с пушистостью и секущимися кончиками. Благодаря витамину Е и антиоксидантам, масло защищает волосы от ультрафиолета. Также оно обладает противогрибковыми свойствами и помогает при зуде и псориазе кожи головы.

Возможные риски

Чрезмерное использование масла может сделать волосы жирными, особенно тонкие. Также оно может вызвать неприятный запах и усилить перхоть, поскольку грибки, ее вызывающие, питаются липидами. В некоторых случаях масло может вызывать аллергические реакции.

Как правильно применять

1. Проведите сначала тест на аллергию, нанеся небольшое количество растительного масла на руку.

2. Используйте холоднопрессованное оливковое масло (extra virgin).

3. Наносите небольшое количество (1−2 ст. л.) на длину и кончики волос, избегая кожи головы.

4. Если все-таки наносите на кожу головы, держите 20−30 минут и кропотливо смывайте.

5. Используйте не чаще одного раза в неделю и не наносите перед термоукладкой, поскольку это может повредить волосы.

