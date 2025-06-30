Можно ли жарить на оливковом масле: ответ может удивить

Оливковое масло стало постоянным атрибутом нашей кухни. Мы любим добавлять его в салаты, бутерброды и намазки. Мы также любим жарить на нем. Эксперты говорят — можете готовить на оливковом масле без всяких опасений, пишет издание Medonet.

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Однако диетологи предупреждают, что жарка сама по себе не является лучшим методом термической обработки из-за образования веществ, которые негативно влияют на организм человека. Тем не менее, есть разница между жаркой во фритюре при высокой температуре до хрустящей корочки и мягкой жаркой перед тушением. Первого метода определенно следует избегать.

100 г оливкового масла — это около 884 ккал. Однако мы обычно используем одну-две столовые ложки на все блюдо, поэтому эта калорийность значительно ниже. Оливковое масло богато ненасыщенными жирными кислотами. Они поддерживают здоровье сердца, защищают от атеросклероза и гипертонии, а также благотворно влияют на мозг и нервную систему.

Оливковое масло является ценным источником витамина А и витаминов группы В. Благодаря этому оно благотворно влияет на внешний вид кожи, волос и ногтей, а также поддерживает функционирование органов и защищает их от воздействия свободных радикалов.

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Напомним о секретах выбора оливкового масла.

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