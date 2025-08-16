Украина продолжит атаки БПЛА по россии, пока не будет заключено мирное соглашение

В преддверии встречи Дональда Трампа с путиным на Аляске один из ключевых командиров украинских сил беспилотников бригадный генерал Юрий Щиголь заявил изданию Sky News, что их атаки на российскую территорию будут продолжаться.

«Операции будут развиваться, если россия откажется от справедливого мира и останется на территории Украины, — приводит слова военного Sky News. — Сначала у нас было несколько беспилотников в месяц, способных поражать цели на расстоянии от 100 до 250 километров. Сегодня у нас есть беспилотники, способные летать на расстояние от 3000 до 4000 километров, и это не предел, он ограничен только запасом топлива, который можно увеличить».

Его команды вместе с Силами специальных операций на днях осуществили один из самых сложных и разрушительных ударов. Масштабный пожар бушевал на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде.

«Если нефтеперерабатывающий завод будет полностью уничтожен, это станет одной из самых крупных проведенных операций, — сказал бригадный генерал. — Были и другие важные цели — в Саратове и Ахтубинске. Эти нефтеперерабатывающие заводы сейчас либо не работают, либо работают всего на 5% мощности».

Нефть потенциально является ахиллесовой пятой путина. От нее зависит значительная часть его экономики и военных усилий. Дональд Трамп мог бы завтра парализовать россию, если бы санкционировал это, но, похоже, неохотно это делает, что является источником постоянного разочарования для украинцев.

россия почти каждую ночь совершает атаки беспилотников на города Украины, убивая мирных жителей и поражая жилые объекты. Генерал Щиголь говорит, что Украина выбирает цели, наносящие вред военным усилиям россии, и она постоянно оттачивает свои возможности.

«В каждой операции, — объясняет он, — используется несколько типов беспилотников одновременно, некоторые летают выше, другие — ниже. В этом наше техническое преимущество».

Напомним, на днях ВСУ атаковали российский порт, сбили Су-30СМ и ударили по Енакиево.

