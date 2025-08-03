Дональд Трамп сомневается, что угрозы санкциями смогут повлиять на путина

Президент Трамп усилил свои угрозы ввести санкции против россии из-за войны в Украине. При этом признал, что оружие, которое, как он когда-то утверждал, действует на всех — угроза финансового краха — может не оказать никакого влияния на путина.

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Комментарии Трампа прозвучали после того, как государственный секретарь Марко Рубио признал в интервью Fox News Radio, что администрация провела на этой неделе тайные переговоры с россией — «не с путиным, а с некоторыми из ведущих чиновников в кремле» — и не добилась никакого прогресса в вопросе прекращения огня. Американский президент заявил, что снова отправляет своего специального посланника Стива Виткоффа в россию, хотя последний его визит оказался безрезультатным, пишет The New York Times.

Чиновники администрации не дали никаких оснований полагать, что сотрудничество с россией будет полезно. И сам Трамп, который обычно искренне верит в то, что экономические санкции могут менять решения иностранных лидеров, второй раз за неделю признал, что у путина, похоже, есть иммунитет.

«Я не знаю, беспокоят ли его санкции», — сказал он.

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Вместе с тем, Дональд Трамп совершил разворот на 180 градусов по отношению к россии, по крайней мере тонально, примерно за 180 дней.

Он пришел к власти, ставя под сомнение, действительно ли россия является захватчиком Украины, и намекая, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Его известная ссора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале привела к тому, что он ненадолго прекратил помощь украинским военным. Его министр обороны Пит Хегсет заявил, что Украина никогда не вступит в НАТО — это противоположность заявленной политике Америки — а вице-президент Джей Ди Вэнс выступил против вооружения украинцев. россия же была освобождена от большинства тарифов.

За этим последовал ряд очевидных изменений стратегии, без публичного признания Трампом этого факта. Он больше не полагается на то, что он называл глубокими прошлыми отношениями с путиным, пытаясь завоевать расположение российского лидера. В действительности он достаточно открыто выражал свое разочарование тем, что разговоры о прекращении огня обычно сопровождаются эскалацией со стороны россии, часто в масштабах атак беспилотников и ракет.

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Трамп заявил, что даст рф примерно 10−12 дней, чтобы прекратить войну, прежде чем ввести «санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», имея в виду санкции против стран, торгующих с россией.

Но есть основания сомневаться, как сильно Дональд Трамп будет настаивать на полных вторичных санкциях, что будет предусматривать угрозы трем странам, которые покупают значительную часть российской нефти и газа: Китай, Индия и Турция. Все они ключевые для других американских интересов, и Трампу, вероятно, понадобятся их будущее сотрудничество. И трудно представить, что президент Китая Си Цзиньпин оставит путина, своего важнейшего партнера по борьбе с американскими властями.

Со своей стороны российские чиновники, которые долгое время считались говорящими с благословения путина, отвергли угрозы Трампа, изображая его в российских СМИ как непредсказуемого.

Демократы говорят, что у Дональда Трампа есть другие варианты: он мог бы оказать прямую военную помощь Украине, как это делал Конгресс при администрации Байдена. Вместо этого у него есть детальный план продажи оружия и связанных с ним технологий Европе, которая затем передаст их Украине.

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Тем временем эксперты опасаются, что желание Дональда Трампа закончить войну в Украине может вылиться в определенное соглашение россии с США, что пойдет во вред всей Европе, включая украинцев.

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