Полесская юшка с грибами и селедкой: обязательно подавать холодной

Юшка — это первое блюдо, жидкий суп, который может быть мясным, рыбным, грибным, овощным, или заправленным крупой или картофелем. В некоторых регионах юшкой называют также рыбный суп, особенно наваристый, приготовленный из разных видов рыбы.

Вкусную юшку можно приготовить из любой рыбы, даже из селедки. Фуд-блогерша Татьяна Шлихтенко предложила приготовить традиционную украинскую полесскую юшку, которая и готовится именно с селедкой.

А подавать ее следует после того, как она настоится в холодильнике.

Для приготовления блюда понадобятся:

Белые сушеные грибы — 0.5л

Сельдь соленая -1шт

Лук — 1большой

Лавровый лист — 3листочка

Смесь перцев — 0.5ч.л.

Соль — по вкусу

Чеснок — 3−5зубков

Вода — 3л

Приготовление:

Замочить белые грибы кипятком на час.

Слить воду, грибы проварить в 3л воды полчаса.

Обжарить нарезанный кубиками лук и проварить с грибами еще 15 минут.

Добавить порционно нарезанную сельдь (икру и молока не варить) и дать прокипеть вместе еще 20 минут.

Настоять уху 10−12 часов в холодильнике.

Подавать юшку холодной с чесноком.

