Полесская юшка с грибами и селедкой: обязательно подавать холодной
Юшка — это первое блюдо, жидкий суп, который может быть мясным, рыбным, грибным, овощным, или заправленным крупой или картофелем. В некоторых регионах юшкой называют также рыбный суп, особенно наваристый, приготовленный из разных видов рыбы.
Вкусную юшку можно приготовить из любой рыбы, даже из селедки. Фуд-блогерша Татьяна Шлихтенко предложила приготовить традиционную украинскую полесскую юшку, которая и готовится именно с селедкой.
А подавать ее следует после того, как она настоится в холодильнике.
Для приготовления блюда понадобятся:
Белые сушеные грибы — 0.5л
Сельдь соленая -1шт
Лук — 1большой
Лавровый лист — 3листочка
Смесь перцев — 0.5ч.л.
Соль — по вкусу
Чеснок — 3−5зубков
Вода — 3л
Приготовление:
Замочить белые грибы кипятком на час.
Слить воду, грибы проварить в 3л воды полчаса.
Обжарить нарезанный кубиками лук и проварить с грибами еще 15 минут.
Добавить порционно нарезанную сельдь (икру и молока не варить) и дать прокипеть вместе еще 20 минут.
Настоять уху 10−12 часов в холодильнике.
Подавать юшку холодной с чесноком.
