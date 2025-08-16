41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Полесская юшка с грибами и селедкой: обязательно подавать холодной

16:06 16 августа 2025
Полесская юшка с грибами и селедкой, фото интернет

Юшка — это первое блюдо, жидкий суп, который может быть мясным, рыбным, грибным, овощным, или заправленным крупой или картофелем. В некоторых регионах юшкой называют также рыбный суп, особенно наваристый, приготовленный из разных видов рыбы.

Вкусную юшку можно приготовить из любой рыбы, даже из селедки. Фуд-блогерша Татьяна Шлихтенко предложила приготовить традиционную украинскую полесскую юшку, которая и готовится именно с селедкой.

А подавать ее следует после того, как она настоится в холодильнике.

Для приготовления блюда понадобятся:
Белые сушеные грибы — 0.5л
Сельдь соленая -1шт
Лук — 1большой
Лавровый лист — 3листочка
Смесь перцев — 0.5ч.л.
Соль — по вкусу
Чеснок — 3−5зубков
Вода — 3л

РЕКЛАМА

Приготовление:

Замочить белые грибы кипятком на час.

Слить воду, грибы проварить в 3л воды полчаса.

РЕКЛАМА

Обжарить нарезанный кубиками лук и проварить с грибами еще 15 минут.

Добавить порционно нарезанную сельдь (икру и молока не варить) и дать прокипеть вместе еще 20 минут.

Настоять уху 10−12 часов в холодильнике.

Подавать юшку холодной с чесноком.

РЕКЛАМА

Раньше мы публиковали рецепт вкусного завтрака от Павы, после которого можно забыть о бутербродах.

82

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп, фото из открытых источников

Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров