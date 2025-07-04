«Я знаю, что погибну. Но я ни о чем не жалею, это мой путь — и я счастлив…»: история 37-летнего героя из Запорожья, которому посвящена книга

Еще в 2014 году Артем Тимченко хотел добровольцем защищать страну, но тогда его не взяли в армию из-за отсутствия срочной службы. Однако через год отважному мужчине все же удалось попасть в армию, с тех пор он мужественно держал оборону в составе 25-й бригады десантно-штурмовых войск. За плечами у бойца многочисленные боевые выходы, участие в военных действиях на самых страшных участках фронта. В апреле 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи Авдеевки защитник с позывным «Тим» погиб. Ему навеки 37 лет…

Артем родился под звездой, которая сформировала миссию его жизни — путь воина

- Артем стопроцентно родился под звездой, которая сформировала конкретную миссию его дальнейшей жизни, — рассказывает «ФАКТАМ» Оксана Шабас, автор арт-проекта «Наши», на создание которого ее вдохновил Артем Тимченко, с которым она познакомилась во время волонтерских поездок на восток. — Было несколько случаев, когда смерть подходила очень близко к этому парню, но он сильно был нужен нашей стране. Его ждала судьба настоящего воина, который объединял регионы и находил настоящих украинцев. Военный путь его начался на Донетчине, там он и закончился.

ВІДЕО ДНЯ

Военный путь Артема Тимченко начался на Донетчине, там он и закончился в апреле 2022 года в бою под Авдеевкой

Артем учился в Запорожской специализированной школе № 72. Окончил ее с четверками и пятерками — современные 9−12 баллов. Артем безгранично любил животных, природу, интересовался историческими артефактами, памятниками культуры и историей Украины… Он был очень близок с братом Денисом. Часто ребята ходили в походы. Учительница их учила правилам выживания в экстремальных условиях.

РЕКЛАМА

- В школе Артем всегда имел свое собственное мнение и все время его отстаивал. Этим пошел в меня, — говорит «ФАКТАМ» мама героя Надежда Тимченко. — Сын учился в украинском классе, прекрасно владел украинским. Однако в быту мы общались на русском, но в какой-то момент уже «припекло», и мы перешли исключительно на соловьиную… После школы сын поступил в машиностроительный институт, ныне это Национальный университет «Запорожская политехника». Окончил инженерно-физический факультет по специальности «Металлургия». Через полтора года бросил — не его. Далее занимался строительными работами. Как-то крестный отец Артема рассказал, что есть должность в полиции охраны. Это стало для него толчком к дальнейшему определению себя как защитника.

«Артем безгранично любил животных, природу, интересовался историческими артефактами, памятниками культуры и историей Украины», — рассказывает Оксана Шабас

В 2014 году Артем вместе с отцом добровольно идут в военкомат, но по предварительным данным медкомиссии Артем не был пригоден, а отца не взяли из-за возраста. Но уже в 2015 году Артем снова оказался в военкомате. Прошел подготовку и в итоге попал в 25-ю бригаду ДШВ. Служил в должности заместителя командира боевой машины.

- Артем стремился быть на защите Украины. Был патриотом, и мы его в этом всячески поддерживали. Он — человек, который всегда держал слово и никогда не предавал людей, особенно тех, которых он ценил! — говорит мама. — Принцип, которому он следовал всю жизнь — «ни один политик, ни одна власть не даст тебе могущественного государства, пока ты не станешь строить его сам. Это борьба и труд каждого. Если меня спросят, что я сделал для Украины, я знаю, что ответить!»

РЕКЛАМА

Артем был веселым, имел множество друзей и знакомых

Оксана Шабас вспоминает — защитник всегда был веселым, у него было множество друзей и знакомых.

- Что бы ни случилось, какое бы у тебя ни было скверное настроение, Артем за секунду мог изменить твой день. Ты никогда ничего не мог скрыть от этого парня. Он всегда все чувствовал! Знаете, не знаю, какой у него уровень запоминания был, но сквозь такое количество знакомых, он никогда не забывал, какое ты имеешь значение не только для него, но и для всей Украины!

В последний раз родители Артема видели сына на его день рождения 11 февраля 2022 года. Далее полномасштабная война и только телефонная связь. 1 апреля 2022 года погибли лучшие друзья Артема — Станислав Гринь и Сергей Соныч. Это очень поразило неравнодушное сердце Артема, он очень переживал, хотя и пытался скрыть это. Кстати, брат Артема, Денис тоже добровольно защищал страну с 2022 года.

РЕКЛАМА

«Артем всегда был, есть и будет тем лучиком света, который дает силы бороться и жить дальше»

- В середине апреля в Волновахе во время выполнения боевой задачи Артем с побратимами попали в частичное окружение. Часть воинов сумели выйти, а вот «Тим» с побратимами остались. У них были проблемы со связью. К счастью, Артем вывел ребят, — добавляет Оксана Шабас. — За эту боевую операцию воин 13 апреля 2022 года получил орден «За мужество» 3-й степени, а уже 17 апреля Артем погиб при выполнении боевого задания возле Авдеевки. О том, что Артем погиб, родители узнали только через неделю. Тревога подступала каждый день, потому что сын не выходил на связь. Артем никогда не хотел беспокоить семью и не оставил никаких контактов, если… Но родители сына сделали все, чтобы ребенок вернулся домой.

Защитника похоронили в Запорожье со всеми военными почестями на Кушугумском кладбище. Портрет и история Артема размещены в электронной книге памяти на Аллее Славы возле мэрии. Кроме того, воин увековечен в Днепре — там создали памятную инсталляцию, где на деревьях находятся колокольчики с именами погибших Героев. Продолжаются работы по установке памятника, на котором будет портрет Артема, нарисованный Оксаной Шабас. Родители воина приезжали в Полтаву на презентацию арт-проекта чествования Героев.

Портрет Артема, нарисованный Оксаной Шабас

- С родителями Артема, к сожалению, мы познакомились, когда «Тима» не стало. Но я знаю, что не смерть сына свела нас, а большая любовь к нему. Знаете, он всегда ценил мое искусство, всю творческую работу. Он мечтал об этом проекте и хотел, чтобы народ Украины чтил Героев, которые с нами и которые уже присматривают за нами с Небес.

Артем был тем человеком, который всегда держал слово. Он единственный в моей жизни, кто никогда не сомневался в важности победы, возвращении моего края и того, что такие люди, как я, потерявшие нормальную жизнь, заслуживают уважения и свободного воздуха. Он всегда был, есть и будет тем лучиком света, который давал мне силы бороться и жить дальше. Рядом с ним каждый человек становился счастливым, и я рада, что была одной из этих людей. Я тоже выполню свое обещание ему: буду чтить Героев и буду рассказывать о самом прекрасном Герое моего Донбасса.

Артем, ты всегда будешь моим героем! И я, в свою очередь, всегда буду поддерживать родителей Артема, потому что лишиться такого сына и такого человека — это лишиться сердцебиения, ты как будто жив, но крыльев больше нет, и полет, на который тебя заряжал Артем, больше никогда не состоится.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю защитника из Запорожья, которую рассказала его жена: «В тот день пулемет Сергея несколько раз падал с лафета — плохая примета».

424

Читайте нас в Facebook