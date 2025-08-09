«На колесе обозрения предложил мне прожить с ним всю жизнь»: история 29-летнего Героя Украины с Буковины, защищавшего страну 10 лет

Он был кадровым офицером, выпускником Национальной академии сухопутных войск. В течение 11 лет служил в рядах Вооруженных сил Украины. В 2014 году Николай Дупешко оборонял Луганский аэропорт. После начала полномасштабного вторжения стал начальником разведки 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. 29-летний воин погиб в декабре 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Покровска Донецкой области. Посмертно ему присвоены орден «Золотая Звезда» и звание подполковника.

«Он умел находить позитив во всем»

— Николай родом из села Малый Кучуров, что на Буковине, — рассказывает «ФАКТАМ» жена героя Екатерина Дупешко. — Рос в любящей семье — в кругу отца Ивана, матери Людмилы и братьев Сергея и Андрея. Мать с отцом всегда работали, были заняты, поэтому немного в его воспитании приняли участие братья. Николай рос искренним, добрым, умным, очень сообразительным и активным. Помню, как сейчас: сидит такой счастливый, улыбается и рассказывает, как в детстве пошел играть с ребятами. Тогда была зима, на улице холодно и очень много снега. А они пошли с мальчишками к реке и долго там играли. Потом Николай пришел домой весь мокрый, но такой счастливый, хотя мать его и ругала. Или был случай, когда он с соседом поехал на телеге с лошадьми и никому не сказал, все его искали, волновались, а он прямо там и заснул. Когда вернулся домой, все были счастливы, хотя, конечно, ругали, поскольку сильно волновались.

ВІДЕО ДНЯ

Однажды Николай рассказывал, что в детстве у него были игрушки, но преимущественно те, которые достались от братьев, были и новые, но не всегда была возможность покупать все новенькое… И мне тогда стало так грустно из-за него, потому что я хотела, чтобы у него было все, что он желал. У меня выступили слезы на глазах, я обняла любимого, а он улыбнулся и сказал: «Это все равно мое лучшее детство, самое яркое». И тогда у меня была такая гордость, потому что, несмотря ни на что, он умел находить позитив во всем!

Николай Дупешко с женой Екатериной

РЕКЛАМА

— Знаю, что Николай занимался спортом? Какие у него были достижения?

— Футбол, баскетбол, волейбол, теннис, бег — все это было в его жизни. Он ездил на школьные соревнования по легкой атлетике — на дистанции 200 и 300 метров. Позже посещал секцию по вольной борьбе, неоднократно занимал призовые места. Затем занимался панкратионом, на межобластном уровне, завоевывал в основном призовые места. Почти вышел на профессиональный уровень, но травма помешала его спортивной карьере, к сожалению. Кроме того, любимый был очень эрудированным. Постоянно участвовал в олимпиадах по физике, истории Украины, математике, экологии…

— О чем он мечтал?

РЕКЛАМА

— Если во время выпускных лет, то быть военным, поэтому сразу после окончания школы в 2013 году подписал четырехлетний контракт с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. А уже с 2020-го по 2024 годы мечтал о тихой, спокойной жизни, своей СТО. Но всегда его самой большой и заветной мечтой были мотоциклы. Оно и не удивительно, в подростковом возрасте он скупал запчасти и собрал собственный мотоцикл — «Карпаты». Как много счастья было в его глазах, когда он об этом рассказывал.

— Расскажите о боевом пути Николая до полномасштабного вторжения. Кем и где он служил?

— Сразу после школы он подписал контракт со Львовской 80-й бригадой, затем перевелся в Черновцы и проходил службу в нынешней 82-й десантно-штурмовой бригаде (тогда еще Львовская 80-я, часть которой базировалась в Черновцах). Здесь и прошли следующие три года его жизни. В 2014 году их отправили оборонять Луганский аэропорт.

«Когда мы только заехали, все ходили в бахилах… старались сохранить все в чистоте. Но потом всем было уже все равно, ведь враг наступал, — так вспоминал о тех событиях Николай. — Когда-то я думал, что война — это как снимают в фильмах, что все просто: поедем, постреляем и вернемся…»

Историй об АТО было не много, но и не мало. Он вспоминал и рассказывал их тогда, когда хотел сам, и это было ненавязчиво. Мы могли гулять по набережной Одессы или по парку Львова, и он делился тайными частями той большой истории длиной в четыре года на тот момент. Знаю, что муж получил ранение, перенес операцию на колене. Потом снова ротация в зону АТО, где и было принято решение вместе с ребятами продолжить этот путь в несколько ином статусе…

РЕКЛАМА

В 2016 году Николай поступил в Одесскую военную академию, учился на факультете десантно-штурмовых войск и морской пехоты… После окончания академии получил звание младшего лейтенанта и по направлению вернулся в 80-ю бригаду. Подписал очередной контракт на пять лет! Первые полгода были относительно спокойными, затем постоянные учения, полигоны, командировки… и так продолжалось еще полтора года.

После Нового, 2022 года их должны были отправить на восток, чтобы заменить ребят в зоне АТО, но они так и не доехали… Большую войну муж встретил в Николаевской области, где с группой на вертолете полетели сдерживать колонну…

Большую войну Николай встретил в Николаевской области

«Я бегал за тобой так долго…»

— Как вы познакомились с Николаем? Чем он покорил ваше сердце?

— Мы жили в одном селе, учились в одной школе… Он старшеклассник, а я еще такая маленькая. Училась в одном классе с его сестрой, у нас были общие друзья, тогда он был для меня просто другом. До одного момента. Однажды он отвел меня в сторону и сказал, что я ему нравлюсь. Ну, понимаете… Он был старше на 4 года, был хорошим, добрым, спортивным, но на тот момент я в нем видела только друга, а он больше не видел во мне подругу. Потом Николай пытался ухаживать, но я не давала шансов… И так мы вообще перестали общаться до 2015 года. Я тогда была в отношениях (теперь знаю, что они были токсичны)… Николай мне написал. Это простое «привет» вызвало у меня улыбку, и я ответила. Потом завязался разговор, мы общались так целый день. Затем Николай спросил, есть ли у меня кто-то. Я сказала, что отвечу при встрече, на что получила: «Сейчас приеду. Ты где?» Затем, после общения в кругу друзей, Николай отвел меня в сторону, где повторил свой вопрос… Я ответила, что в отношениях, но уже три месяца думала, нужны ли мне такие отношения, и хотела разорвать их. Просто не хватало смелости… Мы еще долго гуляли и разговаривали, потом он провел меня домой и сказал: «Ты мне очень нравишься, и я хотел бы быть вместе, но если твои отношения серьезные, я приму это и не буду мешать». Тогда поняла, что он единственный, кто вызвал у меня такие эмоции, кто за столько лет не сдался и решил снова испытать свое счастье. Этим он покорил мое еще такое юное, но уже чертовски влюбленное в него сердце! На следующий день решила закончить предыдущие отношения и наконец ответить ему «ДА»… После чего Николай сказал: «Я бегал за тобой так долго…» А я ответила мысленно: «Наконец-то добежал!»

"Я поняла, что он единственный, кто вызвал у меня такие эмоции, кто за столько лет не сдался и решил снова испытать свое счастье", - рассказывает Екатерина.

В мае 2018 года любимый сделал мне предложение… 13-е дождливое воскресенье, мы на колесе обозрения, я боюсь высоты, поэтому, ничего не подозревая, поднимаюсь с закрытыми глазами (как и обычно), но слышу такой родной и нежный голос рядом: «Катюнчик!» И я такая «мисс паника»: «Все, мы умираем». Он продолжил: «Хочу прожить с тобой всю жизнь! Ты станешь моей женой?» Я раздвигаю ладони и вижу его на одном колене… В полном шоке, с паникой в голосе отвечаю: «Да!»

Я училась в Черновцах, Николай — в Одессе. При каждой возможности мы старались ездить друг к другу… Он — почти каждые выходные, я — на каникулах. Потом поступила на заочное отделение, чтобы иметь возможность быть рядом с ним. Наконец-то мы вместе!

"При каждой возможности мы старались ездить друг к другу", - вспоминает Екатерина

Поженились мы 2 октября 2021 года, через три года после предложения, и почти сразу я поехала за ним во Львов. Вообще, всегда старалась ездить за Николаем, где только могла, несмотря на то, чего мне это стоило! Я оставляла родных, друзей, только бы быть рядом с ним! Всегда!

Знаете, Николай был лучшим мужем, лучшим не потому, что он был мой, а потому что он был таким! Помню, когда мы жили во Львове, пришло время постоянных командировок и полигонов, я тогда почти всегда была одна (почти, потому что у нас был котик, который путешествовал со мной). И вот в какую-то из очередных пятниц он звонит мне по дороге домой и говорит: «Есть две новости — хорошая и плохая… Хорошая — я уже еду домой (относительно ранний час для возвращения, потому что их часто задерживали), плохая — на выходные мы снова едем на полигон». Я была злой и обиженной: почему всегда так? А он пришел домой с цветами. Когда я спросила, по какому поводу цветы, он ответил: «Просто мне стало тебя жаль, ты всегда ждешь меня, всегда везде ездишь за мной, но нам все равно не дают быть вместе. Я хотел хоть немного поднять тебе настроение». Вот почему он был лучшим — всегда знал, на какие жертвы я шла ради него, поэтому шел на еще большие ради меня. Он всегда искал путь ко мне, а я — к нему!

Я каждый месяц пыталась съездить к Николаю, но в ответ слышала: «Я скажу когда… Пока нельзя, здесь опасно!»

— Где вашего мужа застала большая война? Что рассказывал о боях? Когда вы в последний раз видели его?

— Через некоторое время после начала полномасштабного вторжения муж стал начальником разведки 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Как я уже упоминала, он с товарищами был в Николаевской области, в тот день у них сгорели почти все вещи, но он никогда не сдавался. О боях рассказывал немного, потому что знал, как мы волнуемся за него, а он в свою очередь волновался за меня и родных. В последний раз мы виделись 4 августа 2024 года — это был последний день его отпуска… Последнего, как оказалось позже. Я каждый месяц пыталась съездить к Николаю, но в ответ слышала: «Я скажу когда… Пока нельзя, здесь опасно!» Для меня, но никогда не для него…

— Что вам известно об обстоятельствах его гибели? Как узнали о трагическом известии?

— В последний раз мы разговаривали 12 декабря в 22:06. Я позвонила ему, он спросил, все ли хорошо, и сказал, что перезвонит, что тоже очень соскучился. И все, отключился. Я пошла спать, ничего не подозревая, утром была занята и не звонила, ждала, пока позвонит или напишет сам. Ведь утро обычно было очень активным у Николая. Уже после звонка моей мамы я узнала, что его больше нет! И все… Моя жизнь просто оборвалась, земля ушла из-под ног. Я пыталась дозвониться любимому, всем, кто был с ним, всем, кого я знала, но в ответ просто тишина или скупое: «Мне жаль».

Об обстоятельствах его гибели известно немного. Лишь то, что было в сообщении: погиб во время выполнения задания в результате прямого попадания барражирующего снаряда в городе Покровске Донецкой области. Все, как всегда в армии, — коротко и лаконично! При жизни муж получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, нагрудный знак «За оборону Луганского аэропорта», медаль «25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ». Медаль «10 лет добросовестной службы» мне передали уже после его гибели. В июне 2025 года любимый был удостоен звания «Герой Украины» с присвоением ордена «Золотая Звезда» посмертно.

Николай погиб во время выполнения задания в городе Покровске Донецкой области

— Как переживаете страшную потерю?

— Честно? Не знаю! В день его похорон на местном кладбище там были похоронены сразу мы двое. Не знаю, как до сих пор нахожу силы на что-то, как до сих пор просыпаюсь по утрам, хожу на работу, ем, сплю — для меня это просто механические действия, просто существование, потому что это уже нельзя назвать жизнью! Я бы очень хотела, чтобы улицу, на которой Николай жил, где и сейчас проживает его мать, переименовали в честь него! Собственно, этим я сейчас и занимаюсь. А еще хочу, чтобы все знали и помнили его имя, знали его путь, его историю, правдивую историю. Поэтому я сейчас все это рассказываю вам. Я гордилась им всегда! И хочу, чтобы им так же гордились и другие.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 21-летнего полицейского с Черниговщины, ставшего легендой штурмовой бригады.

519

Читайте нас в Facebook