Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт

20:06 17 августа 2025
В сезон кукурузы можно не только полакомиться вкусными вареными початками, но и сделать заготовки на зиму. Консервированная кукуруза в домашних условиях — это отличная добавка в салаты и другие блюда. Не нужно ее покупать, приготовьте дома и точно будете знать, что под руками натуральный и полезный продукт, делится кулинар Людмила Чеглакова.

Ингредиенты:

Кукуруза молодая, любое количество.

Для приготовления маринада в расчете на 4 пол-литровые баночки:

  • вода, 1 л;
  • сахар 2 ст. л;
  • соль 30 г;
  • лимонная кислота 0,5 ч. л.

Приготовление:

Кукурузу очищаем от листьев, промываем и складываем в кастрюлю, удалив все испорченные зерна. Молодая кукуруза варится минут 15−20, старая — от часа до 1.5 часов.

Сваренные кочаны, перекладываем в холодную воду, это поможет легко и быстро отделить зерна от кочанов. Зерна засыпаем в пол-литровые баночки. Варим маринад, смешав все ингредиенты, доводим до кипения и через пару минут выключаем огонь. Заливаем маринад в баночки и стерилизуем кукурузу 20 — 25 минут, закатываем крышками, переворачиваем, укутываем и оставляем до охлаждения.

Храним в подвале.

Также советуем приготовить на зиму маринованные сливы — пикантную закуску для праздничного стола.

