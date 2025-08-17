- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 17.08 19:49 Жизнь в оккупации: в Донецке дерутся за воду и доносят на соседей
- 17.08 19:26 Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми
- 17.08 19:01 Водолеям — «Маг» и начало новых проектов, Скорпионам — «Башня» и освобождение от старого: Таро-прогноз с 18−24 августа
- 17.08 18:44 Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту
- 17.08 18:24 «Восхищаюсь ею. Хребет и достоинство»: Мария Бурмака назвала женщину, которая вызывает у нее чувство гордости
- 17.08 18:11 Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все
Летом надо вволю насладиться сладкими ягодами и фруктами. Но один из самых больших их недостатков заключается в том, что они очень быстро портятся. Они также чувствительны к падениям и температуре. Фрукты нуждаются в надлежащих условиях хранения, иначе быстро становятся непригодными для употребления.
Нам часто не хочется выбрасывать целое яблоко, если только маленький кусочек начал гнить. К сожалению, такие фрукты больше не пригодны для употребления.
Удаления гнилой части недостаточно. Мы не знаем, насколько сильно заражены остальные фрукты. Мы считаем, что с яблоком все хорошо, но на самом деле можем ввести опасные вещества в наш организм, предупреждает издание Kobieta.
Употребление частично гнилых яблок (даже после вырезания гнилой части) может вызвать головную боль и боль в желудке. Это часто приводит к острому или хроническому отравлению. В самом худшем случае это может привести даже к смерти. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Если фрукт начинает гнить, не пытайтесь его спасти. Просто выбросьте его.
