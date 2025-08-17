Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья

Летом надо вволю насладиться сладкими ягодами и фруктами. Но один из самых больших их недостатков заключается в том, что они очень быстро портятся. Они также чувствительны к падениям и температуре. Фрукты нуждаются в надлежащих условиях хранения, иначе быстро становятся непригодными для употребления.

Нам часто не хочется выбрасывать целое яблоко, если только маленький кусочек начал гнить. К сожалению, такие фрукты больше не пригодны для употребления.

Удаления гнилой части недостаточно. Мы не знаем, насколько сильно заражены остальные фрукты. Мы считаем, что с яблоком все хорошо, но на самом деле можем ввести опасные вещества в наш организм, предупреждает издание Kobieta.

Употребление частично гнилых яблок (даже после вырезания гнилой части) может вызвать головную боль и боль в желудке. Это часто приводит к острому или хроническому отравлению. В самом худшем случае это может привести даже к смерти. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью. Если фрукт начинает гнить, не пытайтесь его спасти. Просто выбросьте его.

