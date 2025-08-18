41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
Книга рецептов

Курица по-фламандски: магия с темным пивом

13:01 18 августа 2025
Рецепт курицы по-фламандски. Фото - скриншот

Фудблогер Татьяна Юшина продолжает знакомить фоловеров с блюдами мировой кухни. Если раньше она делилась рецептом ребного риета по-французски, то сейчас рассказала, как приготовить курицу по-фламандски.

«Нежная, сочная, с карамельно-пивным соусом. Темное пиво, бекон, лук и немного горчицы творят магию — блюдо вроде бы переносит в Бельгию», — пишет фудблогер на своей странице в соцсети и рекомендует подавать блюдо с картофельным пюре или башня!

Ингредиенты:

  • Курица — 1,5−1,7 кг (или окорочка/бедра 1,2 кг);
  • Бекон — 150 г;
  • Лук — 3 больших;
  • Грибы (шампиньоны) — 300 г;
  • Мука — 2−3 ст. л.
  • Темное пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;
  • Горчица — 1 ст. л.;
  • Мед или сахар — 1 ч. л.;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Масло для обжарки.

Приготовление:

  • Курицу нарезать порционно, посолить, поперчить и обвалять в муке. Обжарить до золотистой корочки.
  • На жире, который остался от курицы, поджарить бекон, добавить лук, нарезанный полукольцами, и грибы. Пассировать до мягкости.
  • Залить бекон с луком и грибами темным пивом, добавить горчицу и мед, а также выложить курицу.
  • Тушить под крышкой в течение часа на слабом огне.

Фото — скриншот

