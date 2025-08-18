- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Курица по-фламандски: магия с темным пивом
Фудблогер Татьяна Юшина продолжает знакомить фоловеров с блюдами мировой кухни. Если раньше она делилась рецептом ребного риета по-французски, то сейчас рассказала, как приготовить курицу по-фламандски.
«Нежная, сочная, с карамельно-пивным соусом. Темное пиво, бекон, лук и немного горчицы творят магию — блюдо вроде бы переносит в Бельгию», — пишет фудблогер на своей странице в соцсети и рекомендует подавать блюдо с картофельным пюре или башня!
Ингредиенты:
- Курица — 1,5−1,7 кг (или окорочка/бедра 1,2 кг);
- Бекон — 150 г;
- Лук — 3 больших;
- Грибы (шампиньоны) — 300 г;
- Мука — 2−3 ст. л.
- Темное пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;
- Горчица — 1 ст. л.;
- Мед или сахар — 1 ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Масло для обжарки.
Приготовление:
- Курицу нарезать порционно, посолить, поперчить и обвалять в муке. Обжарить до золотистой корочки.
- На жире, который остался от курицы, поджарить бекон, добавить лук, нарезанный полукольцами, и грибы. Пассировать до мягкости.
- Залить бекон с луком и грибами темным пивом, добавить горчицу и мед, а также выложить курицу.
- Тушить под крышкой в течение часа на слабом огне.
