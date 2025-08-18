Курица по-фламандски: магия с темным пивом

Фудблогер Татьяна Юшина продолжает знакомить фоловеров с блюдами мировой кухни. Если раньше она делилась рецептом ребного риета по-французски, то сейчас рассказала, как приготовить курицу по-фламандски.

ВІДЕО ДНЯ

«Нежная, сочная, с карамельно-пивным соусом. Темное пиво, бекон, лук и немного горчицы творят магию — блюдо вроде бы переносит в Бельгию», — пишет фудблогер на своей странице в соцсети и рекомендует подавать блюдо с картофельным пюре или башня!

Ингредиенты: Курица — 1,5−1,7 кг (или окорочка/бедра 1,2 кг);

Бекон — 150 г;

Лук — 3 больших;

Грибы (шампиньоны) — 300 г;

Мука — 2−3 ст. л.

Темное пиво (Leffe, Grimbergen, Guinness) — 500 мл;

Горчица — 1 ст. л.;

Мед или сахар — 1 ч. л.;

Соль, перец — по вкусу;

Масло для обжарки.

Курицу нарезать порционно, посолить, поперчить и обвалять в муке. Обжарить до золотистой корочки.

На жире, который остался от курицы, поджарить бекон, добавить лук, нарезанный полукольцами, и грибы. Пассировать до мягкости.

Залить бекон с луком и грибами темным пивом, добавить горчицу и мед, а также выложить курицу.

Тушить под крышкой в течение часа на слабом огне.

Фото — скриншот

