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Жюльен в картофельной корзинке: разлетается за пять минут
Известный фуд-блогер Анастасия Романенко, ранее поделившаяся рецептом «чебуреков для похудения», рассказала, как приготовить жюльен в картофельной корзине.
«ЭТО ПРОСТО РАЗРЫВ! Имею в виду, этот пирог разорвали на куски за 5 минут», — написала она.
Ингредиенты:
Для теста:
500 г вареного картофеля
2 яйца
150 г муки
1 ст. л оливкового масла
соль
Для начинки:
300 г шампиньонов
500 г курицы
1 луковица
специи
Для заливки:
300 г йогурта
2 яйца
специи
50 г твердого сыра
Способ приготовления:
«Замесить картофельное тесто, убрать в пленке на 15 мин в холодильник. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу. Смешать заливку. В разъемной форме мокрыми руками сформировать из теста корзину, наполнить начинкой, добавить заливку. В духовку 180° на 40 мин. Посыпать тертым сыром и еще на 10−15 мин», — написала Анастасия Романенко.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить жульен за полчаса без использования кокотниц, необходимых в традиционном варианте приготовления этого блюда. Понадобятся только сковорода и продукты.309
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