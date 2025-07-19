Жюльен в картофельной корзинке: разлетается за пять минут

Известный фуд-блогер Анастасия Романенко, ранее поделившаяся рецептом «чебуреков для похудения», рассказала, как приготовить жюльен в картофельной корзине.

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«ЭТО ПРОСТО РАЗРЫВ! Имею в виду, этот пирог разорвали на куски за 5 минут», — написала она.

Ингредиенты: Для теста:

500 г вареного картофеля

2 яйца

150 г муки

1 ст. л оливкового масла

соль РЕКЛАМА Для начинки:

300 г шампиньонов

500 г курицы

1 луковица

специи Для заливки:

300 г йогурта

2 яйца

специи 50 г твердого сыра Способ приготовления: РЕКЛАМА «Замесить картофельное тесто, убрать в пленке на 15 мин в холодильник. В это время обжарить со специями мелко нарезанные лук, шампиньоны и курицу. Смешать заливку. В разъемной форме мокрыми руками сформировать из теста корзину, наполнить начинкой, добавить заливку. В духовку 180° на 40 мин. Посыпать тертым сыром и еще на 10−15 мин», — написала Анастасия Романенко.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовить жульен за полчаса без использования кокотниц, необходимых в традиционном варианте приготовления этого блюда. Понадобятся только сковорода и продукты.

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