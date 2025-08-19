Очень страшная цена: СМИ о том, почему ни в коем случае Украине нельзя потерять Донетчину

Глава кремля хочет получить Донетчину как плату за мир. Однако для Украины такой вариант практически немыслим, отмечает издание The Telegraph. Журналисты привели три главных момента, почему Украине так важно удержать область.

Первое — рельеф местности. Выше по течению реки Казенный Торец, в южном устье долины, расположен город Константиновка. За ним следуют Дружковка, Краматорск и, наконец, Славянск, где река изгибается на восток, прежде чем петлять через пойму камышовых зарослей и водохранилищ, пока не встретится с Северским Донцом — главной рекой Донбасса. Геологическое прошлое этого района означает, что эта часть бассейна на самом деле является высокогорьем. И как высокогорье на равнине, оно имеет огромное стратегическое, военное значение. Самая высокая точка находится чуть более 300 м над уровнем моря, а склон настолько постепенный, что его можно не заметить. Но тем не менее, это высокогорье — сеть хребтов и долин, возвышающаяся над большой Понтийской степью, и доминирующая над южной половиной Украины.

Склоны и хребты испещрены украинскими оборонительными линиями, которые строились более десятилетия. Измеренные склоны, рассчитанные мертвые участки, подъемы и спуски земли интегрированы в зоны поражения и артиллерийские полигоны. Другими словами, это долина, которая охраняет вход в центральное сердце Украины, защищая его. Не только это, но и бастион, защищающий всю нынешнюю линию фронта. Если он падет — или будет передан — не только украинская степь позади него станет открытой, но и российские войска будут иметь платформу для окружения украинских войск как до Харькова на севере, так и до Запорожья на юге.

Второе — инфраструктура. Армии — это очень большие группы людей. Им нужны места для сна, питания. Им нужно передвигаться, нужно топливо, нужны больницы и кафе, и все остальные вещи, которые большинство из нас воспринимает как должное. Другими словами, им нужен город.

После потери Донецка города Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка были следующим лучшим вариантом. Обслуживаемая большой железной дорогой и автомагистралью, соединяющей все четыре города как с Харьковом, так и с Киевом, долина удобна для логистики, пополнения запасов и медицинских услуг. И здесь достаточно внутренней экономики, чтобы удовлетворить остальные потребности армии: от супермаркетов до пиццерий и автозаправочных станций.

Со временем агломерация — города иногда соприкасаются друг с другом, когда вы спускаетесь по автомагистрали H20 — превратилась как в крепость, так и в экономический и логистический центр. Военная авиабаза Краматорска, которая расположена на хребте на восточной стороне города, стала командным центром в течение восьмилетней войны низкого уровня, которая велась между 2014 и 2022 годами.

С начала вторжения города приобрели еще большее значение. Константиновка была логистическим центром для поддержки Бахмута, Часового Яра и Торецка во время российских нападений на них. Далее на север, Славянск и Краматорск выполняли роль тыла для боев вокруг Лимана, Изюма и продолжающейся борьбы на Северском выступе. Если область падет, украинцы потеряют не только укрепления и благоприятный рельеф: они потеряют городскую логистику и инфраструктуру, которые позволяют удерживать армию и оборону.

Следующие возможные оборонительные города — Изюм и Барвенково в Харьковской области, Петропавловка в Днепропетровской области.

Третье — история. Интерес путина к Донетчине носит политический характер: он заявил российской общественности, что его цель — освободить всю Донецкую и Луганскую области, поэтому ему нужно захватить их, чтобы иметь возможность претендовать на победу и верность своему слову.

Ранее сообщалось, что союзники Украины пытаются удержать Трампа от уступок путину после объятий на Аляске.

