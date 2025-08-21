У них есть время до января 2026 года: эксперт объяснил, почему для рф так важно оккупировать Донецкую область

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ (2004−2015) Иван Ступак подчеркивает - оккупанты застряли на территории Донецкой области. И за время полномасштабного вторжения у них нет продвижений, о которых они мечтали.

ВІДЕО ДНЯ

«Со стороны рф идет нагнетание ситуации. Мол, давайте быстро делать результат, нам нужно, сейчас как поднажмем, как додавим и все провалится. Потому что они уже 3,5 года застряли на территории Донбасса. Продвижений огромных нет, только постепенное продавливание украинской обороны. Часть Второй мировой войны, после того как Германия напала на тогдашний советский союз и до момента завершения, длилась 1480 дней», — отметил эксперт.

По словам Ступака, в январе 2026 года так же будет продолжаться полномасштабное вторжение россии в Украину.

«Поэтому врагам надо показать хотя бы какую-то победу до этого времени. В общем, по цифрам: „великая отечественная война“ в советском союзе длилась 1480 дней. Сейчас полномасштабная война продолжается уже 1273 дня. И за это время ни районных центров крупных захвачено не было, ни тем более областных центров Украины. Сейчас они спешат хотя бы что-то продать своему населению. Поэтому настаивают на быстрой сдаче территории, чтобы это использовать как большое достижение», — сказал Иван Ступак.

РЕКЛАМА

Ранее публиковался подробный анализ того, почему ни в коем случае Украине нельзя потерять Донецкую область.

РЕКЛАМА

179

Читайте нас в Facebook