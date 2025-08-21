Дело в презрении: недоверие к Меган Маркл тормозит примирение с принцем Гарри

Говорят, что Меган Маркл является главным фактором в продолжающейся вражде между принцем Уильямом и принцем Гарри. Заявление было сделано Ингрид Сьюард, главным редактором журнала Majesty и автором книги «Моя мать и я». Сьюард, которая пишет о королевской семье более 20 лет, заявила, что Уильям, наследник британского престола, знает, как сторонники монархии в Великобритании относятся к герцогине Сассекской, пишет Fox News.

«Ее очень не любит большое количество монархистов в этой стране. Они считают ее очень… вредной для королевской семьи. И также, я думаю, многие люди в Америке чувствуют то же самое. Им не нравится, что Меган презирает семью своего мужа и свою собственную семью. Просто невероятно, что ее дети не видели своего дедушку, — поделилась Сьюард, имея в виду бывшего голливудского режиссера-осветителя Томаса Маркла. — Я думаю, что люди в Штатах считают это чрезвычайно странным, и мы считаем это очень странным здесь. И я думаю, что это настоящее черное пятно на характере Меган. Я думаю, что она не смогла принять… свою собственную семью, как бы она к ней ни относилась. Я имею в виду, что Гарри так и не встретился с ее отцом, что невероятно».

Британский эксперт по королевской семье Хилари Фордвич также рассказала Fox News Digital, что многие в Великобритании имеют «негативное» представление о 44-летней герцогине.

«Постоянное отсутствие доверия является главной причиной, почему высокопоставленные королевские особы неохотно участвуют в усилиях по примирению, — заявила она. — Их опасения вполне обоснованы, потому что любые частные семейные обсуждения могут стать публичными или быть использованы для коммерческих проектов… У Меган нет чувства долга перед британской общественностью или институтом».

Заявления Сьюард и Фордвич появились вскоре после того, как журнал People сообщил, что Уильям и Гарри продолжают идти «разными путями» без какого-либо общения между ними.

«Разрыв очень глубокий и очень длительный, — сказал изданию Роберт Лейси, автор книги „Битва братьев“. — По моему мнению, он не изменится, пока Гарри не сделает шаг и не извинится».

Инсайдеры также сообщили изданию, что звонки и сообщения Гарри к Уильяму остались без ответа.

Сьюард сказала, что также есть весомая причина, почему 76-летний король также держится на расстоянии.

«Я думаю, что Гарри… очень расстроен тем фактом, что ему не удалось помириться по крайней мере со своим отцом. Но дело не в том, что его отец не любит его. Это потому, что его отец не доверяет сыну и не уверен, что он не повторит его слова где-либо. Он не может допустить, чтобы это произошло. Поэтому королевской семье легче избежать этой проблемы», — отметила эксперт.

Ранее эксперты раскритиковали Гарри из-за того, что он бросается защищать Меган, потому что «люди так плохо к ней относятся».

