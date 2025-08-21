41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Книга рецептов

Шампиньоны, запеченные с сыром: по этому рецепту получится так вкусно, что не оторваться

20:06 21 августа 2025
Шампиньоны, запеченные с сыром

Ранее, когда фудблогер Светлана Климовская запекала шампиньоны, на дне противня было много сока, который выделялся из грибов, и это ее очень огорчало. Потому что хотела румяные, сухие грибы, которые можно подавать как закуску. Поэтому решила выпарить из них лишнюю жидкость еще до запекания. Вышло очень вкусно, делится Климовская.

Ингредиенты:

4−6 больших шампиньонов

4−6 шт. вяленых томатов

150 г сыра горгонзола

оливковое масло

2 зубка чеснока

соль и перец

20 г сыра пармезан

зеленый лук для подачи

Приготовление:

Большие по размеру шампиньоны подсушить на сухой сковороде с обеих сторон, чтобы испарилась лишняя влага. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием, выложить грибы и постоянно переворачивать с одной стороны на другую. Вы увидите, сколько влаги и пара будет получаться.

Каждый гриб сбрызнуть оливковым маслом, добавить соль, перец, выложить вяленые томаты, чеснок, нарезанный тонкими лепестками, сыр горгонзола. Запекать при температуре 180 градусов до румяного цвета, посыпать зеленым луком и пармезаном. Можно подавать на деревянных досках с салями, сыром, оливками и зеленью.

Ранее Светлана Климовская советовала приготовить в сезон овощей еще одно вкусное блюдо — галету с томатами.

108

