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Книга рецептов

Галета с томатами: приготовьте в сезон овощей, потому что это очень вкусно

20:07 19 июля 2025
Галета с томатами

Все знают, когда самые вкусные томаты — в сезон. Проходя мимо грядки, можно почувствовать этот невероятный аромат спелых помидоров. Томаты разные по размеру, цвету, форме, и каждый имеет свой вкус, более сладкий или кислый. Из таких томатов очень вкусные салаты. Остается добавить оливковое масло, соль, перец и лук, ну и ломтик черного хлеба, чтобы собрать весь сок со дна тарелки. Сезон томатов совпадает с сезоном баклажанов, поэтому вот вам рецепт вкусной галеты, и главное — готовить ее совсем легко, делится фудблогер Светлана Климовская.

Тесто:

  • 170 г муки
  • 50 г холодного сливочного масла
  • 70 г холодной воды и желток
  • Соль

Начинка:

  • 3−4 помидора
  • 1 баклажан
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 30 г сыра пармезан
  • зеленый лук
  • 30 г сыра Фета
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 ч. л. сушеного орегано

Приготовление:

В муку натереть холодное сливочное масло, растереть руками в крошку. Добавить холодную воду и желток, соль. Быстро замесить тесто, если нужно, добавить муку или воду. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 1 час.

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Баклажан порезать кольцами и жарить с обеих сторон, приправив солью и перцем, охладить (можно запечь в духовке или пожарить на гриле). Томаты нарезать кольцами, приправить солью, перцем, добавить бальзамический уксус, оливковое масло и орегано.

Раскатать тоненько тесто кругом. На дно выложить баклажан и томаты, оставляя края теста. Завернуть края галеты. Посыпать пармезаном, даже на завернутые края теста. Будет очень вкусно!

Выпекать при 180, до готовности, 30−40 мин. Достать из духовки, сразу посыпать зеленым луком или петрушкой и фетой.

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А тем, кто уже делает заготовки на зиму, публикуем рецепт вкуснейших консервированных огурцов с кетчупом, а также малосольных цуккини от судьи «МастерШефа».

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