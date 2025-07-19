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Галета с томатами: приготовьте в сезон овощей, потому что это очень вкусно
Все знают, когда самые вкусные томаты — в сезон. Проходя мимо грядки, можно почувствовать этот невероятный аромат спелых помидоров. Томаты разные по размеру, цвету, форме, и каждый имеет свой вкус, более сладкий или кислый. Из таких томатов очень вкусные салаты. Остается добавить оливковое масло, соль, перец и лук, ну и ломтик черного хлеба, чтобы собрать весь сок со дна тарелки. Сезон томатов совпадает с сезоном баклажанов, поэтому вот вам рецепт вкусной галеты, и главное — готовить ее совсем легко, делится фудблогер Светлана Климовская.
Тесто:
- 170 г муки
- 50 г холодного сливочного масла
- 70 г холодной воды и желток
- Соль
Начинка:
- 3−4 помидора
- 1 баклажан
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 30 г сыра пармезан
- зеленый лук
- 30 г сыра Фета
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
- 1 ч. л. сушеного орегано
Приготовление:
В муку натереть холодное сливочное масло, растереть руками в крошку. Добавить холодную воду и желток, соль. Быстро замесить тесто, если нужно, добавить муку или воду. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 1 час.
Баклажан порезать кольцами и жарить с обеих сторон, приправив солью и перцем, охладить (можно запечь в духовке или пожарить на гриле). Томаты нарезать кольцами, приправить солью, перцем, добавить бальзамический уксус, оливковое масло и орегано.
Раскатать тоненько тесто кругом. На дно выложить баклажан и томаты, оставляя края теста. Завернуть края галеты. Посыпать пармезаном, даже на завернутые края теста. Будет очень вкусно!
Выпекать при 180, до готовности, 30−40 мин. Достать из духовки, сразу посыпать зеленым луком или петрушкой и фетой.
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