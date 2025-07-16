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Картофельные пирожки с белыми грибами: приготовьте эту вкуснятину и порадуйте родных
Если у вас есть такое сокровище, как белые грибы, то даже не сомневайтесь, приготовьте такие пирожки. Это блюдо простое, из доступных ингредиентов и очень вкусное. Вы можете заменить грибы капустой или мясом, тоже будет очень вкусно, делится фудблогер Светлана Климовская.
Ингредиенты:
1 кг картофеля
300−400 г белых грибов
1 большая луковица
4−5 ст. ложек муки, может понадобиться больше
Соль, перец по вкусу
Оливковое масло
20 г сливочного масла
2 веточки укропа
Сметана и зеленый лук для подачи
Способ приготовления
Картофель почистить и отварить в подсоленной воде до готовности. Слить воду и хорошо размять картофель, чтобы не было комочков. Охладить.
Приготовить начинку для пирожков. На оливковом масле поджарить порезанный кубиком лук, затем добавить белые грибы. Приправить солью, перцем, добавить сливочное масло. Жарить, пока вся жидкость не испарится, а грибы жарить до золотистого цвета. В конце добавить укроп.
В картофель добавить муку. Может понадобиться больше, чем в рецепте. Картофель вымесить с мукой, разделить на равные части и сформировать шарики.
Каждый шарик расплющивать в руках, внутрь класть начинку из грибов и защипывать, руки припылять мукой. Можно формировать продолговатые или круглые пирожки.
Жарить на оливковом масле с обеих сторон. Подавать со сметаной.
Ранее фудблогер Оксана Игнатишина поделилась рецептом караимских пирожков с мясом.
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