Оккупанты форсировали Северский Донец: возросла ли угроза Харькову и Славянску?

Помимо неизбирательных ударов по Харькову ракетами, противник пытается вновь прорваться к Харькову и, возможно, отрезать Славянск или хотя бы сделать такую видимость. С этой целью россияне активно начали распространять информацию о форсировании реки Северский Донец в районе города Волчанска Харьковской области.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев, отметивший что создание плацдарма может иметь свои военные и информационные цели. При этом чисто военная часть плана, по его словам, маловероятна.

Как отмечает эксперт, в настоящее время россияне пытаются активизировать наступление на Волчанском направлении - это кратчайший путь в Харьков. Но говорить о расширении зоны присутствия, которая создавала бы угрозу для СОУ, оснований нет. Российские войска сейчас имеют несколько целей. На Волчанском направлении — это Харьков.

Эксперт приводит мнение главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, по словам которого сил оккупационных войск на Харьковском направлении недостаточно для полноценного продвижения вглубь Украины. Поэтому атаки российских войск в Харьковской области была скорее попыткой оттянуть силы и средства Сил обороны Украины с других ключевых направлений фронта и ни о каком прорыве обороны Вооруженных сил Украины речь не идет.

По словам эксперта, о блокаде или захвате Харькова речь не идет, но враг хочет использовать тактику выжженной земли — невыборочный террор против мирного населения с использованием ствольной артиллерии. Это стратегическая задача врага в этом направлении.

- Отмечу, что ряд тактических успехов сил обороны Украины есть и на Купянском направлении. Поэтому, как видим, несмотря на передислокацию оперативных резервов по данному направлению, короткое плечо логистики как с территории российской федерации, так и оккупированных районов Луганской области, Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Помимо Харькова, считает эксперт, опасность может грозить и Славянску, поскольку расширение зоны присутствия российских войск в районе Двуречной (Харьковская область) грозит попыткой с севере отрезать ВСУ в районе Славянска и Краматорска. Подобный сценарий враг уже пытался воплотить в жизнь в 2022-м.

О наличии таких планов у оккупантов говорит их попытка расширить свою зону присутствия близ Мелового (Харьковская область), причем в планах оккупантов четко вырисовывается встречный характер удара, то есть попытка соединиться с купянской группировкой, с целью создать сплошную так называемую буферную зону.

В то же время, как подчеркивает Дмитрий Снегирев, непосредственной опасности для ВСУ на данном направлении нет, более того, враг просто пытается вернуть ранее утраченные позиции. Так эксперт напомнил операцию Сил обороны Украины в мае 2025 года, когда в ходе масштабного удара по позициям российских оккупантов в лесном массиве возле села Липцы Харьковской области были уничтожены более 1500 военных и до 200 единиц техники. Это тогда сняло возможность прорыва непосредственно и к Липцам, и к Волчанску.

Но стратегической целью оккупантов было дальнейшее продвижение вглубь украинской территории с целью выхода на огневое поражение жилых микрорайонов Харькова. Российские оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение с целью террора гражданского населения. Речь шла о неизбирательном характере огневого поражения исключительно по жилой застройке этого украинского города-миллионника.

Последнее можно считать частью второй цели оккупантов, информационно-политической, при которой российский диктатор владимир путин планировал фактор интенсификации боев в Харьковской области как элемент военно-политического давления рф на украинское руководство и США.

- По замыслу военно-политического командования страны-оккупанта, если украинское руководство не согласится на российский ультиматум — вывод подразделений Вооруженных сил Украины из контролируемых районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей, — российские оккупанты активизируют продвижение в Харьковской и Сумской областях, — говорит о второй цели россиян при форсировании Северского Донца Дмитрий Снегирев.

Ранее Дмитрий Снегирев объяснил «ФАКТАМ», что случилось в ходе «прорыва» оккупантов под Добропольем.

