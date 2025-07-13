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Книга рецептов

Фантастически вкусный малосольный арбуз: готовится очень просто

22:02 13 июля 2025
малосольный арбуз

Начинается сезон арбузов. Соленые и малосольные арбузы любят многие. И при этом немало тех, кто убежден, что готовить это лакомство так сложно, что лучше с этим не связываться. Но это не так. Наоборот, это очень просто. Настолько, что вы не поверите.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, которое не оставит вас равнодушным.

— Арбуз порезать на треугольники, как на фото, и очистить от семечек, — говорит Элла Иванова. — Он не должен быть перезревший. Структура мякоти должна быть плотной.

Малосольный арбуз

  • 1 небольшой арбуз
  • На 1 литр воды — 1 столовая ложка соли и 1 столовая ложка сахара
  • 1 зубок чеснока
  • Хлопья перца чили

Кусочки арбуза с коркой, но без семечек залить водой с сахаром и солью, добавить чеснок и хлопья перца чили. Оставить при комнатной температуре на двое суток, затем переместить в холодильник.

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По истечении первых суток попробуйте арбуз на вкус — возможно, вам понравится именно такой. А если нет, выдержите арбуз еще сутки.

Приятного аппетита!

Для любителей арбузной экзотики подскажем также рецепт маринованных на зиму арбузов.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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