Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Сезон арбузов в разгаре. Они — яркие представители августа, как и дыни, сливы, груши, яблоки. Арбуз вкусен сам по себе, но также из него можно приготовить великолепный фреш, замариновать и сделать немало салатов. Салат с арбузом необычен и особенно понравится тем, кто заботится о стройной фигуре.
Рецептом одного из таких салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова. Готовится он просто и быстро. Есть нужно это блюдо сразу, пока арбуз хрустящий. Солить салат не нужно, так как соевый соус обычно уже содержит соль.
Арбузный салат с луком
300 г мякоти арбуза
1 салатная луковица
Соевый соус
1 столовая ложка оливкового масла
Черный перец
Перец чили
Сок лимона
Мякоть арбуза очистить от семечек и порезать на кубики, добавить тонкие кольца лука, приправить все это оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона, поперчить.
Подавайте блюдо охлажденным в красивой посуде. Атмосфера всегда важна — об этом нужно не забывать. Приучайте к эстетике детей. Они это обязательно оценят.
И приятного аппетита!
Фото из альбома Эллы Ивановой90
