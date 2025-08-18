41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
Книга рецептов

Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда

22:01 18 августа 2025
Салат из арбуза. Фото Эллы Ивановой

Сезон арбузов в разгаре. Они — яркие представители августа, как и дыни, сливы, груши, яблоки. Арбуз вкусен сам по себе, но также из него можно приготовить великолепный фреш, замариновать и сделать немало салатов. Салат с арбузом необычен и особенно понравится тем, кто заботится о стройной фигуре.

Рецептом одного из таких салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова. Готовится он просто и быстро. Есть нужно это блюдо сразу, пока арбуз хрустящий. Солить салат не нужно, так как соевый соус обычно уже содержит соль.

Арбузный салат с луком

300 г мякоти арбуза

1 салатная луковица

Соевый соус

1 столовая ложка оливкового масла

Черный перец

Перец чили

Сок лимона

Мякоть арбуза очистить от семечек и порезать на кубики, добавить тонкие кольца лука, приправить все это оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона, поперчить.

Подавайте блюдо охлажденным в красивой посуде. Атмосфера всегда важна — об этом нужно не забывать. Приучайте к эстетике детей. Они это обязательно оценят.

И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, с чем, по словам экспертов, ни в коем случае нельзя есть арбуз и дыню.

Фото из альбома Эллы Ивановой

90

