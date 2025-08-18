Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда

Сезон арбузов в разгаре. Они — яркие представители августа, как и дыни, сливы, груши, яблоки. Арбуз вкусен сам по себе, но также из него можно приготовить великолепный фреш, замариновать и сделать немало салатов. Салат с арбузом необычен и особенно понравится тем, кто заботится о стройной фигуре.

Рецептом одного из таких салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар Элла Иванова. Готовится он просто и быстро. Есть нужно это блюдо сразу, пока арбуз хрустящий. Солить салат не нужно, так как соевый соус обычно уже содержит соль.

Арбузный салат с луком 300 г мякоти арбуза 1 салатная луковица



Соевый соус 1 столовая ложка оливкового масла Черный перец Перец чили Сок лимона Мякоть арбуза очистить от семечек и порезать на кубики, добавить тонкие кольца лука, приправить все это оливковым маслом, соевым соусом и соком лимона, поперчить. Подавайте блюдо охлажденным в красивой посуде. Атмосфера всегда важна — об этом нужно не забывать. Приучайте к эстетике детей. Они это обязательно оценят. И приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, с чем, по словам экспертов, ни в коем случае нельзя есть арбуз и дыню.

Фото из альбома Эллы Ивановой

