41.07 / 41.58 47.96 / 48.55
Книга рецептов

Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко

18:51 20 августа 2025
Рецепт летнего салата от Ольги Рябенко. Фото - скриншот

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее рассказавшая о своем любимом летнем салате из огурцов, в который также добавляется лимонная цедра, чеснок и сметана, поделилась рецептом еще одного освежающего салата. С огурцами и арбузом.

«Кто сказал, что арбуз только для десерта? Попробуйте его в салате!» — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты:

  • Арбуз — 400 г;
  • Огурцы — 2 шт;
  • Руккола — 50 г;
  • Брынза или Фелата — 100 г;
  • Мята — 10 листочков;
  • Перец чили — 1 шт;
  • Оливковое масло — 6 ст. л;
  • Соль, перец — по вкусу.

Читайте также: Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане

Приготовление:

  • Арбуз и огурец порезать средними кубиками.
  • Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный перец.
  • Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
  • Добавить крошки сыра и осторожно перемешать.

Рецепт летнего салата из капусты с пикантной заправкой читайте на нашем сайте.

