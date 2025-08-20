- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
- 20.08 20:07 Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов
- 20.08 19:41 В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь
- 20.08 19:26 Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
- 20.08 19:26 «Тут есть момент, который кое-кто упускает»: Игаль Левин о переговорном условии путина
- 20.08 19:11 Близнецам — «Дьявол» и соблазны, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на 21 августа
- 20.08 19:10 Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР
- 20.08 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 20.08 18:51 Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
Книга рецептов
18:51 — 20 августа 2025
Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее рассказавшая о своем любимом летнем салате из огурцов, в который также добавляется лимонная цедра, чеснок и сметана, поделилась рецептом еще одного освежающего салата. С огурцами и арбузом.
«Кто сказал, что арбуз только для десерта? Попробуйте его в салате!» — пишет она на своей странице в соцсетях.
Ингредиенты:
- Арбуз — 400 г;
- Огурцы — 2 шт;
- Руккола — 50 г;
- Брынза или Фелата — 100 г;
- Мята — 10 листочков;
- Перец чили — 1 шт;
- Оливковое масло — 6 ст. л;
- Соль, перец — по вкусу.
Читайте также: Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане
Приготовление:
- Арбуз и огурец порезать средними кубиками.
- Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный перец.
- Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить крошки сыра и осторожно перемешать.
Рецепт летнего салата из капусты с пикантной заправкой читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот52
Читайте нас в Facebook
К содержанию раздела Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа
Следующий материал
Новости партнеров