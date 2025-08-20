Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко

Суперфиналистка кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, ранее рассказавшая о своем любимом летнем салате из огурцов, в который также добавляется лимонная цедра, чеснок и сметана, поделилась рецептом еще одного освежающего салата. С огурцами и арбузом.

«Кто сказал, что арбуз только для десерта? Попробуйте его в салате!» — пишет она на своей странице в соцсетях.

Ингредиенты: Арбуз — 400 г;

Огурцы — 2 шт;

Руккола — 50 г;

Брынза или Фелата — 100 г;

Мята — 10 листочков;

Перец чили — 1 шт;

Оливковое масло — 6 ст. л;

Соль, перец — по вкусу.

Арбуз и огурец порезать средними кубиками.

Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный перец.

Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.

Добавить крошки сыра и осторожно перемешать.

