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Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане
Салат может стать настоящим произведением кулинарного искусства, если проявить фантазию. Летние овощи имеют особенный вкус и аромат — и наверняка вы это замечали. Увы, лето проходит очень быстро.
Готовьте вкусно и дарите положительные эмоции людям, которые для вас дороги. Подавайте еду, как в ресторане. Это аппетитно.
Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом огуречного салата с необычным соусом. Такое блюдо бюджетно, вкусно и полезно. Приготовьте — и убедитесь в этом сами.
Летний огуречный салат
- 1 большой свежий огурец
Для соуса
- 100 г йогурта или сметаны
- Соль
- Перец
- Хлопья перца «чили»
- Кожура огурца
- 1 зубок чеснока
- 1 чайная ложка меда
- Цедра и сок лимона
- 1 столовая ложка растительного масла
Огурец очистить и порезать на кружочки. Для соуса соединить сметану или йогурт с цедрой и соком лимона, перцем, чесноком, медом, растительным маслом. Также добавляем кожуру огурца. Взбиваем в блендере.
Заправляем салат. Украшаем при желании листочками свежей мяты.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт овощной закуски из брокколи.
Фото из альбома Эллы Ивановой184
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