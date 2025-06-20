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Книга рецептов

Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане

22:00 20 июня 2025
Летний салат

Салат может стать настоящим произведением кулинарного искусства, если проявить фантазию. Летние овощи имеют особенный вкус и аромат — и наверняка вы это замечали. Увы, лето проходит очень быстро.

Готовьте вкусно и дарите положительные эмоции людям, которые для вас дороги. Подавайте еду, как в ресторане. Это аппетитно.

Кулинар Элла Иванова поделилась рецептом огуречного салата с необычным соусом. Такое блюдо бюджетно, вкусно и полезно. Приготовьте — и убедитесь в этом сами.

Летний огуречный салат

  • 1 большой свежий огурец

Для соуса

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  • 100 г йогурта или сметаны
  • Соль
  • Перец
  • Хлопья перца «чили»
  • Кожура огурца
  • 1 зубок чеснока
  • 1 чайная ложка меда
  • Цедра и сок лимона
  • 1 столовая ложка растительного масла

Огурец очистить и порезать на кружочки. Для соуса соединить сметану или йогурт с цедрой и соком лимона, перцем, чесноком, медом, растительным маслом. Также добавляем кожуру огурца. Взбиваем в блендере.

Заправляем салат. Украшаем при желании листочками свежей мяты.

И приятного аппетита!

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Напомним рецепт овощной закуски из брокколи.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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