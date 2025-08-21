41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

От каких болезней лечит виноград: ценные советы специалистов

11:06 21 августа 2025
Виноград позитивно влияет на нервную систему и помогает восстановить силы. Фото Pixabay

Диетологи, ранее рассказывавшие, чем могут быть опасны для диабетиков арбузы и клубника, перечислили лечебные свойства винограда.

О том, при каких заболеваниях могут помочь эти ягоды, богатые витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектином, ферментами, эфирными маслами, пишет agronews.ua. Отмечается, что направление, основанное на лечении виноградом, называется ампелотерапией.

Читайте также: Уровень инсулина в крови ниже: почему кое-кому следует пропускать завтрак

Так, виноград может нейтрализовать действие холестерина, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он способен отрегулировать метаболизм, устранить запоры, а также оказать мочегонное действие. Также он оказывает положительное влияние на состояние человека, повышая бодрость и восстанавливая силы, снижает утомляемость и налаживает работу нервной системы.

РЕКЛАМА

Оказывает он и более глубокое влияние. В частности, ягоды:

  • укрепляют стенки кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • обладают антиоксидантными свойствами, восстановительным и противоопухолевым эффектом;
  • могут очистить организм, вывести тяжелые металлы и даже радиоактивные соединения;
  • насыщают организм витаминами группы B, улучшающими функции кроветворения;
  • нормализуют уровень гемоглобина;
  • помогают в борьбе с грибковыми заболеваниями;
  • улучшают цвет лица и состояние кожи;
  • улучшают состояние волос, ногтей, зубов, костей благодаря наличию в ягодах большого количества фосфора, кальция и рибофлавина;
  • стимулируют работу сердца благодаря наличию в ягодах калия;
  • предотвращает утрату костной ткани, так как в 100 г плодов содержится до 15% суточной нормы витамина К;
  • предотвращает образование тромбов.

Издание, ссылаясь на данные ученых из университета штата Колорадо, отмечает, что виногнад содержит вещества для профилактики онкологии.

Читайте также: Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезные для кишечника: почему следует пить соки из-под маринованных овощей

РЕКЛАМА

Впрочем, стоит помнить, что употреблять ягоды нужно умеренно — не более 150 граммов в день для взрослых здоровых людей.

Не следует употреблять ягоды людям, имеющим язвенные болезни, проблемы с печенью, сахарный диабет, гипертонию.

Виноград не рекомендуют есть вечером, когда организм вырабатывает меньше инсулина. В таком случае процесс пищеварения будет менее активным и непереваренные ягоды могут вызвать брожение в животе. Содержащиеся в ягодах сахары повреждают эмаль зубов. Так что после того, как человек поел виноград, следует почистить зубы и прополоскать рот.

О том, какие продукты не стоит есть на ночь, поскольку они замедляют метаболизм, читайте на нашем сайте.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

174

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на конец недели. Фото Pixabay

Скорпионам — судьбоносные встречи, Козерогам — финансовая стабильность, а Водолеям — перемены: гороскоп для всех знаков на конец недели

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Хорциани

Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Следующий материал
Новости партнеров