От каких болезней лечит виноград: ценные советы специалистов
Диетологи, ранее рассказывавшие, чем могут быть опасны для диабетиков арбузы и клубника, перечислили лечебные свойства винограда.
О том, при каких заболеваниях могут помочь эти ягоды, богатые витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектином, ферментами, эфирными маслами, пишет agronews.ua. Отмечается, что направление, основанное на лечении виноградом, называется ампелотерапией.
Читайте также: Уровень инсулина в крови ниже: почему кое-кому следует пропускать завтрак
Так, виноград может нейтрализовать действие холестерина, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он способен отрегулировать метаболизм, устранить запоры, а также оказать мочегонное действие. Также он оказывает положительное влияние на состояние человека, повышая бодрость и восстанавливая силы, снижает утомляемость и налаживает работу нервной системы.
Оказывает он и более глубокое влияние. В частности, ягоды:
- укрепляют стенки кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- обладают антиоксидантными свойствами, восстановительным и противоопухолевым эффектом;
- могут очистить организм, вывести тяжелые металлы и даже радиоактивные соединения;
- насыщают организм витаминами группы B, улучшающими функции кроветворения;
- нормализуют уровень гемоглобина;
- помогают в борьбе с грибковыми заболеваниями;
- улучшают цвет лица и состояние кожи;
- улучшают состояние волос, ногтей, зубов, костей благодаря наличию в ягодах большого количества фосфора, кальция и рибофлавина;
- стимулируют работу сердца благодаря наличию в ягодах калия;
- предотвращает утрату костной ткани, так как в 100 г плодов содержится до 15% суточной нормы витамина К;
- предотвращает образование тромбов.
Издание, ссылаясь на данные ученых из университета штата Колорадо, отмечает, что виногнад содержит вещества для профилактики онкологии.
Читайте также: Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезные для кишечника: почему следует пить соки из-под маринованных овощей
Впрочем, стоит помнить, что употреблять ягоды нужно умеренно — не более 150 граммов в день для взрослых здоровых людей.
Не следует употреблять ягоды людям, имеющим язвенные болезни, проблемы с печенью, сахарный диабет, гипертонию.
Виноград не рекомендуют есть вечером, когда организм вырабатывает меньше инсулина. В таком случае процесс пищеварения будет менее активным и непереваренные ягоды могут вызвать брожение в животе. Содержащиеся в ягодах сахары повреждают эмаль зубов. Так что после того, как человек поел виноград, следует почистить зубы и прополоскать рот.
О том, какие продукты не стоит есть на ночь, поскольку они замедляют метаболизм, читайте на нашем сайте.
