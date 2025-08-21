От каких болезней лечит виноград: ценные советы специалистов

Диетологи, ранее рассказывавшие, чем могут быть опасны для диабетиков арбузы и клубника, перечислили лечебные свойства винограда.

О том, при каких заболеваниях могут помочь эти ягоды, богатые витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектином, ферментами, эфирными маслами, пишет agronews.ua. Отмечается, что направление, основанное на лечении виноградом, называется ампелотерапией.

Так, виноград может нейтрализовать действие холестерина, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он способен отрегулировать метаболизм, устранить запоры, а также оказать мочегонное действие. Также он оказывает положительное влияние на состояние человека, повышая бодрость и восстанавливая силы, снижает утомляемость и налаживает работу нервной системы.

Оказывает он и более глубокое влияние. В частности, ягоды:

укрепляют стенки кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний;

обладают антиоксидантными свойствами, восстановительным и противоопухолевым эффектом;

могут очистить организм, вывести тяжелые металлы и даже радиоактивные соединения;

насыщают организм витаминами группы B, улучшающими функции кроветворения;

нормализуют уровень гемоглобина;

помогают в борьбе с грибковыми заболеваниями;

улучшают цвет лица и состояние кожи;

улучшают состояние волос, ногтей, зубов, костей благодаря наличию в ягодах большого количества фосфора, кальция и рибофлавина;

стимулируют работу сердца благодаря наличию в ягодах калия;

предотвращает утрату костной ткани, так как в 100 г плодов содержится до 15% суточной нормы витамина К;

предотвращает образование тромбов.

Издание, ссылаясь на данные ученых из университета штата Колорадо, отмечает, что виногнад содержит вещества для профилактики онкологии.

Впрочем, стоит помнить, что употреблять ягоды нужно умеренно — не более 150 граммов в день для взрослых здоровых людей.

Не следует употреблять ягоды людям, имеющим язвенные болезни, проблемы с печенью, сахарный диабет, гипертонию.

Виноград не рекомендуют есть вечером, когда организм вырабатывает меньше инсулина. В таком случае процесс пищеварения будет менее активным и непереваренные ягоды могут вызвать брожение в животе. Содержащиеся в ягодах сахары повреждают эмаль зубов. Так что после того, как человек поел виноград, следует почистить зубы и прополоскать рот.

Фото Pixabay

