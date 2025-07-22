Уровень инсулина в крови ниже: почему некоторым стоит пропускать завтрак

Годами диетологи подчеркивали, что завтрак является основополагающим для поддержания здоровья и хорошей фигуры. Он помогает регулировать пищеварение, сбрасывать лишний вес и обеспечивает энергией на весь день. Однако, оказывается, это не идеальное решение — для некоторых людей пропуск завтрака может оказаться более полезным для здоровья и фигуры, пишет abc Zdrowie.

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На самом деле, традиционный подход к пятиразовому питанию через равные промежутки времени подходит большинству людей. Однако это не должно быть стандартным вариантом для тех, кто борется с лишним весом или имеет проблемы с правильным питанием.

Если вы не жаворонок, вы можете легко пропустить завтрак, не нанося вреда своему организму. Если вы правильно управляете выбором продуктов во время следующих приемов пищи, у вас есть шанс чувствовать себя лучше и сбросить несколько лишних килограммов. Пропуск завтрака и выбор 3−4 больших приемов пищи вместо 5−6 меньших может привести к снижению общего потребления калорий. Некоторые люди лучше переносят диетические ограничения с таким меню, поскольку они регулярно едят до своего удовольствия.

Необязательно есть сразу после пробуждения только для того, чтобы ускорить свой метаболизм. Ваш уровень метаболизма зависит не от потребления пищи в определенное время, а от количества потребляемых калорий и соотношения жиров, белков и углеводов в течение дня. Даже периодический пропуск завтрака может быть полезным - когда вы голодаете, уровень инсулина в крови ниже. Это помогает вашему организму лучше справляться с потребляемыми углеводами.

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Завтрак — это в основном бутерброды, тосты, хлопья или овсянка — исключив их из своего рациона, вы можете ограничить потребление углеводов в течение дня. Если вы также обеспечите правильную пропорцию белка и жира в других приемах пищи, вы можете ускорить сжигание жира.

Пропуская завтрак, помните, что поддержание регулярности в других наших приемах пищи и их соответствующей калорийности является чрезвычайно важным. Пропуск утренних приемов пищи и переедание вечером всегда будет вредным для нашего здоровья и фигуры. Если мы предпочитаем начать день со стакана сока и распределить остальные приемы пищи на более позднее время, нам не о чем беспокоиться.

Напомним о том, когда завтракать, обедать и ужинать, потому что время имеет особое значение.

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