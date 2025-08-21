41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
Книга рецептов

Сочный мясной пирог без теста: рецепт, который захочется готовить каждый день

14:06 21 августа 2025
Рецепт мясного пирога с лавашом. Фото - скриншот

В последнее время в сети стали популярны рецепты разнообразных блюд, прежде всего пирогов, которые готовят без теста, используя лаваш. Так, к примеру, можно приготовить пирог с черешнями.

А житомирская фудблогер поделилась рецептом мясного пирога, который она готовила с армянским лавашем.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 шт.;
  • Фарш — 750 г;
  • Лук — 3 шт.;
  • Сухой чеснок — 1 ч.л.;
  • Копченая паприка — 1 ч.л.;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Прованские или итальянские травы — 1 ч.л.;
  • Черный перец — ½ или 1/3 ч.л.

Для заливки:

  • Моцарелла — 200 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Соль — 1 ч.л. (без горки)
  • Итальянские травы — 1 ч.л.

Читайте также: Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такое лакомство

Приготовление:

  • К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль и специи. Тщательно перемешать.
  • На лаваш выложить начинку тонким слоем и накрыть вторым лавашем, свернув в рулет. Нарезать порционно и выложить кусочки в форму для запекания.
  • Для заливки смешайте сметану, яйца, специи и натертый сыр. Выложить ложкой на каждую из заготовок.
  • Выпекать при температуре 180 градусов 45−50 минут.
  • За 10 минут до готовности выложить поверх кусочков пирога слой натертого сыра.

Кстати, с лавашем можно приготовить и чебуреки, рецептом которых ранее делилась диетолог Екатерина Черкасская.

Фото — скриншот

165

