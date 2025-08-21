- 21.08 23:45 «Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Книга рецептов
14:06 — 21 августа 2025
Сочный мясной пирог без теста: рецепт, который захочется готовить каждый день
В последнее время в сети стали популярны рецепты разнообразных блюд, прежде всего пирогов, которые готовят без теста, используя лаваш. Так, к примеру, можно приготовить пирог с черешнями.
А житомирская фудблогер поделилась рецептом мясного пирога, который она готовила с армянским лавашем.
Ингредиенты:
- Лаваш — 2 шт.;
- Фарш — 750 г;
- Лук — 3 шт.;
- Сухой чеснок — 1 ч.л.;
- Копченая паприка — 1 ч.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Прованские или итальянские травы — 1 ч.л.;
- Черный перец — ½ или 1/3 ч.л.
Для заливки:
- Моцарелла — 200 г;
- Сметана — 200 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Соль — 1 ч.л. (без горки)
- Итальянские травы — 1 ч.л.
Читайте также: Штрудель с яблоками и грушей: даже не диете можно себе позволить такое лакомство
Приготовление:
- К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль и специи. Тщательно перемешать.
- На лаваш выложить начинку тонким слоем и накрыть вторым лавашем, свернув в рулет. Нарезать порционно и выложить кусочки в форму для запекания.
- Для заливки смешайте сметану, яйца, специи и натертый сыр. Выложить ложкой на каждую из заготовок.
- Выпекать при температуре 180 градусов 45−50 минут.
- За 10 минут до готовности выложить поверх кусочков пирога слой натертого сыра.
Кстати, с лавашем можно приготовить и чебуреки, рецептом которых ранее делилась диетолог Екатерина Черкасская.
Фото — скриншот
