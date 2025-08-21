Сочный мясной пирог без теста: рецепт, который захочется готовить каждый день

В последнее время в сети стали популярны рецепты разнообразных блюд, прежде всего пирогов, которые готовят без теста, используя лаваш. Так, к примеру, можно приготовить пирог с черешнями.

А житомирская фудблогер поделилась рецептом мясного пирога, который она готовила с армянским лавашем.

Ингредиенты: Лаваш — 2 шт.;

Фарш — 750 г;

Лук — 3 шт.;

Сухой чеснок — 1 ч.л.;

Копченая паприка — 1 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Прованские или итальянские травы — 1 ч.л.;

Черный перец — ½ или 1/3 ч.л. Для заливки: Моцарелла — 200 г;

Сметана — 200 г;

Яйца — 3 шт.;

Соль — 1 ч.л. (без горки)

Итальянские травы — 1 ч.л.

Приготовление: К фаршу добавить мелко нарезанный лук, соль и специи. Тщательно перемешать.

На лаваш выложить начинку тонким слоем и накрыть вторым лавашем, свернув в рулет. Нарезать порционно и выложить кусочки в форму для запекания.

Для заливки смешайте сметану, яйца, специи и натертый сыр. Выложить ложкой на каждую из заготовок.

Выпекать при температуре 180 градусов 45−50 минут.

За 10 минут до готовности выложить поверх кусочков пирога слой натертого сыра.

Кстати, с лавашем можно приготовить и чебуреки, рецептом которых ранее делилась диетолог Екатерина Черкасская.

Фото — скриншот

